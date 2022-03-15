С начала войны украинцы постоянно обращались к россиянам, пытались донести правду. До сих пор в стране-агрессорке есть люди, которые считают, что Россия пришла "освобождать" украинцев. К таким уже и не стоит обращаться, все зря.

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Джамала обратилась к родным из России

Джамала уехала за границу, чтобы сыновья были в безопасности. В настоящее время артистка находится в Стамбуле. Не скрывает, что очень устала оттого, что никак не может достучаться до россиян. Она обратилась ко всем тем, кто не обращает внимания на события в Украине, на детей, которые много времени проводят в подвалах, а также к родственникам и друзьям из России.

Хочу сказать всем родственникам, друзьям и знакомым из России, что я не хочу их знать. Ваше молчание я воспринимаю как то, что конкретно вы выгнали меня из дома. Никак по-другому. Именно вы. Мне очень жаль, что вы все говорите, как зомби о "птицах с чипами", о морских котиках, умеющих стрелять, обо мне, как будто бы нацист или кто там еще. Это все очень страшно,

– сказала Джа.

Она подчеркнула, что все эти люди просто не в здравом уме. Объективно это именно так, ведь если бы они были в сознании, то были бы людьми, их бы волновало то, что происходит в Украине. Из-за действий диктаторских властей и молчания миллионов россиян украинские женщины вынуждены бежать из дома, чтобы спасти детей.

Обращение Джамалы к россиянам: смотрите видео онлайн