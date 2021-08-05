Василиса Фролова улетела за границу с пятимесячным сыном: первые фото
Источник:инстаграм Василисы Фроловой
43-летняя украинская актриса Василиса Фролова взяла сына в отпуск. С пятимесячным Родионом она улетела в Турцию. Семья остановилась в 5-звездочном отеле с видом на Эгейское море.
Знаменитость, которая впервые стала мамой в начале марта этого года, была приятно поражена, что в аэропорту Борисполь "сколько всего детского". Судя по инстаграм-сторис Василисы Фроловой, пятимесячный Родион легко перенес свой первый перелет.
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Очень хочется верить, что полноценный отдых с малышом возможен,
– поделилась Василиса Фролова.
В первый день отпуска звездная мама успела насладиться живописными пейзажами Турции и даже устроила вечерний заплыв с сыном в бассейне. "Территория гостиницы как Житомирская область. Эскалаторов больше, чем в харьковском метро", – с юмором отметила актриса.Добавим, в начале июля Василиса Фролова переживала за состояние ребенка – эмоционально сложный послеродовой период. Она жаловалась на то, что "ее жизнь стала совсем не ее", и опасалась депрессии. Похоже, актриса нашла способ избавиться от "синдрома грустной мамы".
Василиса Фролова с сыном в самолете / Фото из инстаграм-сторис актрисы
Василиса Фролова в Турции / Фото из инстаграм-сторис актрисы
Добавим, украинские знаменитости отдыхают с детьми не только в Турции:
- поп-дива Тина Кароль взяла 12-летнего Вениамина в Исландию. Они успели побывать у водопадов Скоугафосс и Свартифосс, которые являются самыми популярными туристическими объектами страны;
- победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос более месяца отдыхает на Лазурном побережье Франции. С собой она взяла не только 12-летнего сына Даниэля и годовалую дочь Софию, но и племянников и детей мужа;
- танцор Влад Яма недавно вернулся из Греции, куда летал с красавицей-женой Лилианой и сыном Леоном;
- многодетные родители Alyosha и Тарас Тополя летали на Кипр с тремя детьми, самой маленькой из которых вскоре исполнится один год.