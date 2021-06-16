Василиса Фролова призналась, что спонтанно забеременела после первого секса

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова в начале марта впервые стала мамой. Звезда долгое время не разглашала, кто является отцом ребенка, пока не вышла с ним в свет. На днях она призналась, что забеременела случайно.

Звезда рассказала, что Дмитрий Котеленец – отец сына Родиона – появился в ее жизни довольно спонтанно. Хотя Василиса и Дмитрий знали друг друга около 15 лет.

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Василиса Фролова поразила признанием об отце сына

Знаменитость в тот момент заканчивала ремонт в квартире, которую долго искала. Она начала переписываться с продюсером Дмитрием Котеленцем, и такое общение было очень непринужденным и приятным для обоих.

Мы с ним просто переписывались и это оказалось очень весело. Он вдруг оказался у меня в гостях, я говорю, вот поехали перевозить коробки, я тут переезжаю. И мы в полпятого утра начали перевозить коробки с книгами. Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что мне надо было заземлиться и надо было там впервые переночевать, чтобы забеременеть,

– призналась Василиса.

Ведущая уточнила, действительно ли Фролова забеременела после первого секса с Дмитрием. На что женщина ответила: "Все ты правильно понимаешь".

Телезвезда также добавила, что считает начало отношений со дня беременности: "мы наши отношения считаем с беременности. Он говорит: "Сколько мы там с тобой знакомы? Второй триместр?".

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Предыдущие отношения Василисы Фроловой

Телеведущая рассказала, что до неожиданного романа с Дмитрием Котеленцем она 11 лет встречалась с креативным директором Александром Стрижельчиком. Василиса призналась, что пара даже построила дом, в котором была детская комната. Однако с детьми так и не сложилось.

Детская была в доме, который мы строили. Потом я уходила, потом приходила. А вот построили дом и все равно не складывалось и детей я очень хотела, они не получались. Я была уверена, что у меня уже не будет детей,

– призналась Фролова.

Отношения с Александром Стрижельчиком прекратились, когда Василиса забеременела от нового возлюбленного. Но разрыв был не слишком приятным.

"Мы плохо разошлись. В один момент, он это очень тяжело пережил. Я забеременела и сразу сказала, что все, извините, вот так... Дима замечательный отец, я благодарна судьбе, что мы встретились, – отметила звезда.

Напомним, что Василиса Фролова всю беременность скрывала, кто является отцом ее ребенка. Однажды она призналась, что он – известный телевизионный продюсер. Но на церемонии YUNA 12 мая пара впервые вышла в свет вместе и стало известно, что это – Дмитрий Котеленец.