Василиса Фролова показала, как кормит грудью первенца: фото с пикника

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась с поклонниками откровенным фото. Она показала милое фото с отдыха на природе, где кормила сына грудью.

Украинская телеведущая Василиса Фролова много времени проводит с маленьким сыном. Также она часто делится миловидными фотографиями с Родионом, поэтому на днях обнародовала новый снимок на основной странице.

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Василиса Фролова с сыном на пикнике

Знаменитость отправилась с первенцем на природу на отдых. Она сделала фотографию на лужайке с собакой и откровенно показала, как кормит сына грудью.

Василиса Фролова отправилась на пикник в стильном образе. Телеведущая примерила кофточку цвета хаки, широкие голубые джинсы и светлые босоножки. Волосы она собрала в хвост сзади.

Напомним, что не так давно звезда впервые вышла в свет с отцом Родиона. Стало известно, что это известный телевизионный продюсер Дмитрий Котеленец.

Василиса Фролова с сыном / Фото из инстаграма Василисы Фроловой

Реакция сети

Обычно пользователи неоднозначно реагируют на такие откровенные фотографии. Однако поклонники Василисы Фроловой засыпали звезду положительными комментариями: