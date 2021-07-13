Валерия Гузема стала мамой: чувственное фото с первенцем

Основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема родила сына 8 июля, впрочем, об этом стало известно только 13 июля. Мальчика женщина назвала в честь своего любимого – Тимура Фаткуллина.

Звезда опубликовала несколько трогательных снимков своего первенца и как она кормит его грудью. Поклонники остались в восторге от снимков.

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Самый счастливый момент в моей жизни. 8.07.21. Тимур Фаткуллин младший. Создан с любовью. Создан для любви,

– говорится в заметке звездной мамочки.

На фотографиях малыш одет в белый костюм с яркими орнаментами, впрочем, его лицо пока скрыто от публики. А сама Валерия надела нежное белое платье и много золотистых аксессуаров.



Валерия Гузема стала мамой / Фото из инстаграма ювелира



Сын Валерии Гуземы / Фото из инстаграма ювелира

В инстаграм-сторис мужа Тимура можно увидеть, как Валерию выписывали из роддома. Рядом с ними было много друзей, которые поздравили Фаткуллина Тимура Тимуровича с появлением на свет.



Валерия Гузема рожала в частной клинике Киева / Фото из инстаграм-сторис Тимура

Реакция сети

Всего через несколько часов после публикации фотографий Валерию поздравили более 15 тысяч фанатов. Среди них было немало звезд:

Катя Осадчая: "Поздравляю!"

Санта Димопулос: "Валерия, поздравляю, моя девочка"

Светлана Тарабарова: "От всего сердца"

Елена Кравец: "Поздравляю вас, Валерия! Наслаждайтесь мгновениями и вашим чудом"

Вера Брежнева: "Ооо! Поздравляем!!!"

Алла Костромичева: "Поздравляю! Кайф!"

Катя Сильченко: "Счастье! Какое счастье, Валерия!"

Лилия Подкопаева: "Валерия, будьте здоровы и счастливы!"

Елизавета Юрушева: "Поздравляю! Это самое большое счастье на земле"

Отметим, что о беременности Валерии Гуземы стало известно в марте 2021 года. Тогда она находилась на 21 неделе беременности. О романе звездных родителей в сети почти ничего неизвестно. Возлюбленный Тимур, судя по фото в инстаграме, работает пилотом.