Валерий Меладзе лицемерно развлекал российскую публику на концерте в москве

российский певец Валерий Меладзе одним из первых осудил вторжение в Украину, но быстро "переобулся". В который раз его заметили на концерте в россии.

Валерий Меладзе засветился в России спустя полгода кровавой войны. После заявлений с просьбой прекратить войну, артист выступает в Москве и развлекает тамошнюю публику, сообщают российские телеграмм-каналы, сообщает 24 канал.

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Меладзе снова засветился в россии

В сети начали распространять видео с концерта Валерия Меладзе в Москве. Очевидно, певец снова вернусь в Россию, а, возможно, и вовсе перебрался в страну-террористку, чтобы продолжать зарабатывать рубли.

В одном из столичных заведений артист пел свой трек "Красиво" и вместе с бэк-вокалисткой исполнил песню "Океан и три реки", с которой раньше выступал с группой "ВИА Гра".

Антивоенные заявления Валерия Меладзе

Валерий Меладзе был одним из первых известных россиян, пытавшихся выступать против войны. Еще 24 февраля в инстаграм-профиле он опубликовал видео, в котором умолял "прекратить военные действия и сесть за стол переговоров", потому что "люди не должны погибать, это нужно прекратить".

В России за такие заявления его быстро убрали из афиш. 8 марта он должен был выступать в поселке Барвиха, но его концерт отменили, а саму мероприятие перенесли на год вперед.

К тому же Валерий Меладзе был одним из тех, кто вроде бы оказался в списке запрещенных артистов. Ему и ряду других знаменитостей запретили давать концерты в россии. Но, очевидно, ни этот список, ни запреты, ни террористические действия страны не смущают и не останавливают звезду, что доказывает, что его слова ничего не стоят.