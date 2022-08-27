Более того, в Париже, Праге и Берлине "Мастер и Маргарита" прозвучит на русском языке с украинскими актерами. Неудивительно, что сеть разразилась возмущением, но Ольга Сумская нашла объяснение и этому.

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Как Сумская отреагировала на критику

Перед тем, как писать о моем, мол, сотрудничестве с российским режиссером Валерием Беляковичем, пожалуйста, загляните хотя бы в гугл и узнайте, что Валерий отошел в засветы 2016 года. Я кстати, даже не знакома с этим режиссером,

– ответила Ольга Сумская.

Она рассказала, что спектакль "Мастер и Маргарита" Белякович поставил еще в 2003 году, а репетировала она не в Москве, а по видео. К тому же, премьера состоялась в украинской Ялте.

Российский язык спектакля Ольга Сумская объяснила тем, что сыграть в нем пригласили латвийского актера Ивара Калныньша, который не знает украинского, но уже пообещал выучить. Кроме того, по словам звезды, на языке оригинала будут играть через людей в Европе, которые хотят посетить спектакль, но не понимают украинского.

Мы договорились сразу о процентах от сборов на нужды ВСУ. Именно этот месседж сегодня в приоритете для всех нас. Вот наконец представилась эта возможность для нашей труппы,

– добавила Ольга Сумская.

Напоследок она еще и оправдала автора "Мастера и Маргариты" – российского драматурга Михаила Булгакова, который родился в Киеве, "критиковал советские времена и их безобразных вождей".