"Ночует на кладбище": почему Валерий Харчишин чувствовал вину перед братом, который на фронте

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о волнении за брата, защищающего Украину. Он поделился, как чувствовал вину.

Родные музыканта Валерия Харчишина защищают Украину, пока сам артист собирает деньги на благотворительных концертах и воюет на информационном фронте. На днях лидер группы "Друга Ріка" рассказал о брате в ВСУ в телемарафоне.

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Валерий Харчишин о служащем брате

Музыкант рассказал, что уверен, что его брат вернется домой живым.

"Я когда увидел его роту – я понял, почему набирают таких карасей. Карась – это люди из села, которых брось в болото, дай сигареты, и они выживут. Вот он из таких ребят. Я понимаю, что он выживет, и уверен в этому. Но волнуюсь тогда, когда он не выходит на связь неделю-две", – признался Валерий Харчишин.

Артист добавил, что однажды брат не выходил на связь две недели. Затем он позвонил сам и рассказал, как им приходится ночевать на кладбище из-за фосфорных бомб, которыми их забрасывают россияне.

Был случай, когда он не был на связи две недели. Я серьезно переволновался, начал искать через своих знакомых, через чиновников и внезапно он сам позвонил. Он очень долго матерился, а потом рассказал, что как зайцы бегают по полю, а их фигачат фосфором, и ночуют они вообще на кладбище,

– поделился Валерий.

Из-за этого случая Харчишин почувствовал вину перед братом, ведь в тот период он был за границей: "Это было очень тяжело, а я именно был заграницей, когда мы собирали для него на амуницию. Блин, как это мне отсюда перенестись в Украину, чувство вины, потому что он ночует на кладбище, а я вчера сидел пил пиво".

Родные Харчишина воюют на фронте