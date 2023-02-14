После слухов о разводе: Потап признался в любви к Каменской в День Валентина

Долгое время в сети сплетничают о разводе Потапа и Насти Каменских. Но рэпер развеял их, поздравив любимую с Днем святого Валентина.

Украинский продюсер и рэпер Потап долгое время не показывался на совместных фото вместе с Настей Каменских. Но в День святого Валентина он поздравил супругу с праздником.

Читайте также День святого Валентина в звездных семьях: эксклюзивные разговоры о традициях и празднике во время войны

Потап признался в любви к Каменским

На фоне слухов о разводе Потап обратился к Насте Каменской в инстаграме. Он опубликовал ее фото и признался в любви.

Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю, с праздником, любимая,

– написал рэпер.



Настя Каменских / Фото с инстаграма Потапа

Настя Каменских отреагировала на сообщение мужчины в комментариях, – опубликовала трогательное эмодзи и несколько сердечек. Тогда как подписчики вздохнули с облегчением, так Потап развеял слухи о разладе в паре:

"Фух, ну слава Богу";

"Любите и будьте любимы";

"Ждем фотку вместе";

"Вы отличная пара";

"Наконец-то";

"Как это мило";

"Очень хорошая".

Слухи о разводе звездных супругов

, сама Настя Каменских недавно впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Она ответила на вопросы поклонников, рассказала, чем сейчас занимается и в каком состоянии находится.

Уже несколько месяцев в сети ни Настя Каменских, ни Потап не выкладывали общих фото, которые стали обсуждать в сети. На зимние праздники артистка публиковала только фото наедине, из-за чего подписчики засыпали ее комментариями о том, куда девался рэпер.

Певица рассказала о взаимоотношениях с Потапом только в начале года. Она говорила, что пара поддерживает друг друга, но каждый занимается своими задачами и направлениями. Но Настя не упоминала о разводе или кризисе у супругов.