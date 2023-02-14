После слухов о разводе: Потап признался в любви к Каменской в День Валентина
Источник:kp.ua
Долгое время в сети сплетничают о разводе Потапа и Насти Каменских. Но рэпер развеял их, поздравив любимую с Днем святого Валентина.
Украинский продюсер и рэпер Потап долгое время не показывался на совместных фото вместе с Настей Каменских. Но в День святого Валентина он поздравил супругу с праздником.
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Потап признался в любви к Каменским
На фоне слухов о разводе Потап обратился к Насте Каменской в инстаграме. Он опубликовал ее фото и признался в любви.
Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю, с праздником, любимая,
– написал рэпер.
Настя Каменских / Фото с инстаграма Потапа
Настя Каменских отреагировала на сообщение мужчины в комментариях, – опубликовала трогательное эмодзи и несколько сердечек. Тогда как подписчики вздохнули с облегчением, так Потап развеял слухи о разладе в паре:
- "Фух, ну слава Богу";
- "Любите и будьте любимы";
- "Ждем фотку вместе";
- "Вы отличная пара";
- "Наконец-то";
- "Как это мило";
- "Очень хорошая".
Слухи о разводе звездных супругов
Уже несколько месяцев в сети ни Настя Каменских, ни Потап не выкладывали общих фото, которые стали обсуждать в сети. На зимние праздники артистка публиковала только фото наедине, из-за чего подписчики засыпали ее комментариями о том, куда девался рэпер.
Певица рассказала о взаимоотношениях с Потапом только в начале года. Она говорила, что пара поддерживает друг друга, но каждый занимается своими задачами и направлениями. Но Настя не упоминала о разводе или кризисе у супругов.