Уже третий год со мной, – Елена Кравец о проблемах со здоровьем

Известная актриса Елена Кравец впервые призналась о проблемах со здоровьем. Она рассказала о кожном заболевании, с которым борется три года.

Актриса и звезда "Женского Квартала" Елена Кравец в интервью Маше Ефросининой призналась о проблемах со здоровьем. У нее стали появляться пятна на теле.

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Елена Кравец о проблемах со здоровьем

Актриса рассказала, что тогда она не понимала, почему и как появилась кожная реакция. Это произошло три года назад.

Непонятно, на что, на какое-то эмоциональное потрясение. Я сейчас, конечно, понимаю, на какое. Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница, проходит максимум за шесть недель: "Не парься". И я не парилась,

– поделилась Елена Кравец.

"И вот прошло шесть недель, а крапивница не прошла. Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку", – призналась актриса.

Елена Кравец добавила, что не готова поведать все детали проблемы. Ведь она так и не избавилась от нее, а потому об этом говорить непросто.

"Я сегодня не хотела бы углубляться в эту тему, пока она не станет перевернутой страницей. Я хочу закончить лечение. На сегодняшний день я стала магистром в области лечения подобных штук. Не хочу говорить слово "заболеваний". Теперь слова "заболевания" с корнем "боль" нет, но я по-прежнему на пути к выходу из этой истории", – пояснила она.

Отметим, Елена Кравец рассказала Маше Ефросининой не только о проблемах со здоровьем: