Хотя Елена и Владимир связаны кумовством, у них нет четкого исполнения этих ролей. Просто так сложились обстоятельства, но сейчас они очень редко видятся.

Обратите внимание Мы не были готовы, – Елена Кравец о кризисе в отношениях с мужем после рождения двойни

Елена Кравец об отношениях с семьей Зеленских

"Мы шутим, что Вова наконец-то нашел нормальную работу. Потому что нам всегда говорили: "Да сколько можно заниматься этим КВН? Найдите себе нормальную работу", – сказала Кравец.

Если раньше Елена и Владимир работали в одном коллективе, много времени проводили на гастролях, были на одной сцене, то сейчас они видятся гораздо реже. Однако, несмотря на это, при встрече всегда рады видеть друг друга, пообщаться. Кравец отмечает, что Владимир изменился, этого и следовало ожидать, поскольку сейчас на нем гораздо больше ответственности, чем было раньше. Но те человечность и подлинность, которые были, так и остались.

Несмотря на колоссальное напряжение и нагрузки, которые сейчас есть в его жизни, он остался для меня Вовой, а не стал Владимиром Александровичем. И я этому очень рада,

– отметила Кравец.

По словам актрисы, она не следит за политикой, ей эта тема не интересна, но следит за тем, как выглядит Владимир, поскольку за многие годы дружбы уже изучила его.

Елена Кравец о Владимире Зеленском: смотрите видео онлайн