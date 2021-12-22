Уже 24 года Елена находится в отношениях с бизнесменом Сергеем Кравцем. Из них влюбленные женаты 19 лет. За это время был только один момент, когда супруги думали о разводе – рождение близнецов в 2016 году.

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Кризис в семье Елены Кравец

Тогда у Елены и Сергея был кризис среднего возраста, а также родилась двойня. Супруги мечтали о втором ребенке, однако когда родилась двойня, то поняли что не готовы к этому. Дети изменили привычную жизнь.

Рождение малышей сказалось на здоровье актрисы, у нее случился гормональный сбой. А у мужчины в то время были проблемы с работой. Елена и Сергей арендовали дом, в котором планировали жить с детьми, однако пришлось вернуться в пятерых в трехкомнатную квартиру. Все это сказалось на отношениях с мужем и оба не понимали, что будет дальше.

То, что все возвращается на свои места, – это заслуга Сергея. Мне кажется, что он оставался в более ясном сознании, чем я. Я иногда была слишком радикально настроена,

– подчеркнула Кравец.

Сейчас пара посещает психолога, который помогает разобраться во всех проблемах и вернуть ту искру в отношения, которая была раньше.

Елена Кравец о кризисе в отношениях с мужчиной: смотрите видео онлайн