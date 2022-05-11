Уважаю все, что они делают, – Позитив рассказал об общении с Дорофеевой и Дантесом
Украинский артист Позитив рассказал, что продолжает общаться с Надеждой Дорофеевой и звонил по телефону ей после заявления о разводе. Он добавил, связывается ли с Владимиром Дантесом.
Украинский рэпер Позитив сохранил дружеские отношения с Надеждой Дорофеевой после распада группы "Время и Стекло". Он рассказал, общается ли сейчас с певицей.
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Позитив общения с коллегами
Исполнитель рассказал, что общается с Надей Дорофеевой и поддерживал ее после того, как она объявила о разводе с Владимиром Дантесом.
Конечно, общаюсь с Надей. После новости о разводе мы с ней сконтактировали, но я не имею права все это рассказывать, потому что нужно уважать личную жизнь каждого. С Вовой я не контактировал, но благодаря социальным сетям и нашим общим друзьям знаю, что с ним все хорошо,
– поделился Позитив.
"Очень уважаю все, что они сейчас делают. Думаю, эту историю они сами скоро расскажут", – добавил артист.Читайте полное интервью с Позитивом в рамках проекта Интервью24.
Интервью с Позитивом: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Нади и Дантеса
- После 6 лет брака, 18 марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. Они решили не ждать удобного времени и сказать это во время войны, потому что хотели быть откровенными перед своими поклонниками.
- Надя Дорофеева призналась, что разошлась с Владимиром еще до начала полномасштабной войны. Она добавила, что готова к новым отношениям. Дантес также считает, что его жизнь продолжается.
- Экс-супруги уже решили вопрос с нажитым вместе имуществом. Дом они решили продать, а деньги разделить поровну.
- Ходят слухи, что Надя Дорофеева закрутила роман с ресторатором Мишей Кацуриным, объявившим о разводе в тот же день, что и звезды. Однако Дантес опроверг слухи о том, что пара разошлась из-за ресторатора. Владимир не подтверждал эти слухи, но и не возражал, ведь Надя "взрослая девушка, сама решит, кто должен быть с ней".