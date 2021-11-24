В последние годы Кристина и Григорий Решетники отдыхали только с детьми, поэтому шоумен решил, что жена заслужила сказочный отпуск. Он отпустил жену в страну Аруба, которая раскинулась в Карибском море. Компанию ей составила известная тревел-блогер Алиса Илиева.

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В инстаграме с 250-тысячной аудиторией многодетная мамочка поделилась, что перед поездкой муж сказал ей: "Знаю, что тебе это необходимо".

Так, пока Григорий Решетник снимает 12 сезон "Холостяка", за тремя сыновьями супругов присматривает мама Кристины. Сама же она в это время загорает на белоснежном песке, купается в голубой лагуне, занимается снорклингом и пробует блюда местной кухни.

Смотрю на фото со снегом в Киеве и еще больше не верю, что я сейчас здесь, на Арубе. Где круглый год +30 и днем, и ночью, где пальмы, белый песок и кристально чистая вода,

– поделилась Кристина Решетник.

Кристина Решетник на Карибах / Фото из инстаграма блогерши

Христина Решетник на Карибах / Фото из инстаграма блогерши