Украинский музыкант Святослав Вакарчук поделился, что двояко относится к обращениям к россиянам. Обычное видео в инстаграмме не сможет сразу повлиять на весь народ.

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Мнение Вакарчука об обращении к россиянам

Певец подчеркнул, что после одного видеообращения в инстаграмме у россиян не проснется совесть и они не пойдут на улицы, чтобы останавливать Путина.

В таком смысле эти обращения бессмысленны, я это понял достаточно быстро. К белорусам немного более содержательны. Но по одной причине – у них безумная цензура. Очень сложно это так или иначе передать,

– сказал Святослав Вакарчук.

В то же время, фронтмен "Океана Эльзы" добавил, что независимо от того, как мы воспринимаем Россию и россиян – вода камень точит.

"И чем больше "Голос Америки" и "Радио Свобода" работали на развалившейся империи зла, больше доходило этих голосов. Надо находить эффективные способы к ним достучаться. Это вопросы – какие, над этим мы работаем", – заметил он.

Вакарчук вспомнил, как Зеленский давал интервью российским независимым медиа, а потом его запретили в России.

Напомним , 27 марта несколько российских изданий взяли интервью у президента Зеленского. Сразу после этого в России Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать это интервью и угрожал журналистам проверками. Однако интервью все же вышло.

Сам факт, что это интервью запретили очень крутым. Это неоднозначная ситуация. Просто записать обычное эмоциональное инстаграм-интервью и сказать "останавитесь" – это точно не работает. Идти на информационные атаки через окопы их нужно, просто нужно это делать эффективно. Там, где не работают информационные ружья, нужно информационные "Грады" и "Калибр",

– подытожил артист.