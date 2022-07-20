Сделали операцию, – Горянский о лечении Русланы Писанки в Германии

Новость о смерти актрисы и телеведущей Русланы Писанки всколыхнула Украину. Ее коллега Владислав Горянский рассказал, что в Германии звезде сделали операцию, ей становилось лучше. Однако ночью 19 июля все резко изменилось.

Актер Владислав Горянский дружил с Русланой, вместе с ней играл в театре. Он рассказал, что коллега постоянно была в работе, работала в театре и на телевидении, имела очень сложный график. Также на нее повлияла болезненная потеря. Месяц назад скончалась мама актрисы. Теперь умерла и сама Писанка.

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Горянский о болезни Писанки

Актер отметил, что многократно просил Руслану больше отдыхать, находить время для себя. Но она всегда была трудоголиком, потому не умела отдыхать. Но нужно было остановиться, потому что Писанка очень много всего нагрузила на себя. Кроме работы постоянно волновалась за сильно болевшую маму.

У нее мама сильно болела. Мама у Русланы умерла месяц назад. На нее эта смерть оказала большое влияние. Поэтому все накопилось и вылилось в печальный финал,

– рассказал Горянский.

Руслана Писанка уехала в Германию, потому что думала, что ей там помогут вылечиться. Еще несколько дней назад Горянский разговаривал с коллегой, она, как всегда, была жизнерадостной. Актер рассказал, что в Германии Руслане сделали операцию, ей становилось лучше. Однако ночью 19 июля состояние здоровья актрисы резко ухудшилось.

На днях ей сделали прошедшую успешно операцию. Два дня назад я с ней разговаривал, она была весела, все вроде бы было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все,

– сказал актер.

Проблемы со здоровьем у Русланы стали проявляться еще зимой. Тогда она потеряла сознание во время спектакля, упала и сломала ногу. До этого она тоже потеряла сознание. Наверное, это были симптомы, но Писанка и его коллеги этого не понимали.

Смерть Русланы Писанки: главное