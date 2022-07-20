Твоя погода всегда была солнечной, – Андрей Данилко показал архивное фото с Русланой Писанкой

Украинский артист Андрей Данилко отреагировал на смерть Русланы Писанки. Он показал редкое фото, датированное 1997 годом.

Весь звездный бомонд отреагировал на смерть Русланы Писанки. Сообщение опубликовал и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

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Андрей Данилко показал фото с Писанкой

Артист опубликовал архивную фотографию с Русланой Писанкой. Фото датировано 1997 годом. В кадре стоит Данилко, нежно обняв звездную коллегу. В подписи к фото Андрей Данилко намекнул на программу "Погода", которую вела Писанка.

Руся, твоя "Погода" всегда была солнечной… Сегодня дождь,

– написал исполнитель.



Андрей Данилко и Руслана Писанка / Фото из инстаграма Андрея Данилко

Жизнь Русланы Писанки

Ведущая начала работать в журналистике в 1996 году. Она была режиссером информационной программы "Вести" и тележурнала "Люди". Затем стала ведущей "Погоды", которую вела на телеканале "Интер" 7 лет. В 2008 году Руслана Пысанка была ведущей шоу "Служебный романс".

Звезда не только вела проекты, но принимала в них участие "Танцы со звездами", "Взвешенные и счастливые", "Зірка + зірка" и "Вишка".

Кроме телешоу Руслана Писанка играла роли и в кино. Ее можно увидеть в таких лентах: минисериал "Черная рада", "Несколько любовных историй", "Кавказская пленница", "Кріпосна", "Три мушкетера", "1+1 дома".