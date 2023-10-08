Стало известно, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко
Источник:Тоня Матвиенко
8 октября ушла из жизни Нина Матвиенко. Ее смерть повергла в шок украинский шоубизнес. Дочь певицы Тоня Матвиенко сообщила, когда украинцы смогут попрощаться с народной артисткой Украины.
Провести Нину Матвиенко в последний путь смогут все желающие. Прощание состоится уже на этой неделе.
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Дочь певицы Тоня вышла к подписчикам и сообщила, что прощание с Ниной Матвиенко состоится 11 октября – с 11:00 до 13:00.
Прощание с мамой будет в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины,
– ответила Тоня.
Все близкие, поклонники и друзья смогут отдать честь и попрощаться с народной артисткой, как покорила сердца многих людей по всему миру.
Тоня Матвиенко рассказала о прощании с мамой / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Смерть Нины Матвиенко: что известно
- О потере сообщила дочь народной артистки Тони. Она не рассказала деталей, только сказала, что мама умерла и опубликовала улыбающееся фото Нины Матвиенко.
- Эта новость стала шоком для многих украинцев, обожавших творчество народной артистки. В соцсети звезды делятся воспоминаниями о Матвиенко и выражают соболезнования.
- На смерть артистки отреагировал и Владимир Зеленский. Он написал, что Нина Матвиенко будет жить вечно в нашей культуре, музыке и памяти.