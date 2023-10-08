Провести Нину Матвиенко в последний путь смогут все желающие. Прощание состоится уже на этой неделе.

Не упустите Не стало Нины Матвиенко: каким был жизненный и творческий путь легендарной певицы

Дочь певицы Тоня вышла к подписчикам и сообщила, что прощание с Ниной Матвиенко состоится 11 октября – с 11:00 до 13:00.

Прощание с мамой будет в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины,
– ответила Тоня.

Все близкие, поклонники и друзья смогут отдать честь и попрощаться с народной артисткой, как покорила сердца многих людей по всему миру.


Тоня Матвиенко рассказала о прощании с мамой / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Смерть Нины Матвиенко: что известно

  • О потере сообщила дочь народной артистки Тони. Она не рассказала деталей, только сказала, что мама умерла и опубликовала улыбающееся фото Нины Матвиенко.
  • Эта новость стала шоком для многих украинцев, обожавших творчество народной артистки. В соцсети звезды делятся воспоминаниями о Матвиенко и выражают соболезнования.
  • На смерть артистки отреагировал и Владимир Зеленский. Он написал, что Нина Матвиенко будет жить вечно в нашей культуре, музыке и памяти.