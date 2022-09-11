Мир потерял лидера, я потерял бабушку, – принц Уильям о смерти Елизаветы II

Принц Уэльский Уильям впервые высказался о смерти Елизаветы II. Он поделился щемящими воспоминаниями и пообещал чествовать честь бабушки.

Принц Уильям впервые лично высказался о смерти Елизаветы II. Он поблагодарил короля за весь опыт, который получил благодаря ей.

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Принц Уильям высказался о смерти королевы

В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья преданность стране, Королевству и Содружеству была абсолютной. В ближайшие дни так много будет сказано о значении ее исторического правления. Но я потерял бабушку,

– высказался принц Уэльский.

"И хотя я буду оплакивать ее потерю, я тоже чувствую себя невероятно благодарным. Я чувствовал мудрость и утешение королевы, начиная свой пятый десяток лет".

Принц Уильям вспомнил о жене Кейт Миддлтон, которая более 20 лет имела возможность быть под крылом королевы, и своих детей, имеющих много приятных воспоминаний.

Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни. Я знал, что этот день придет, но пройдет некоторое время, прежде чем реальность жизни без бабушки станет настоящей,

– отметил принц.



Речь принца Уильяма / Фото из инстаграма королевской семьи

"Я благодарен ей за доброту, которую она проявила ко мне и моей семье. И я благодарю ее от имени моего поколения за то, что она подала пример служения и достоинства в общественной жизни, который был присущ другому возрасту, но всегда актуален для всех нас. Моя бабушка однажды сказала, что горе – это цена, которую мы платим за любовь. Все печаль, которую мы испытаем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей чрезвычайной королеве. Я почту ее память, поддерживая своего отца, короля, всеми возможными способами".

Речь принца Уильяма / Фото из инстаграма королевской семьи