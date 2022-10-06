В Ирпене ищут очевидцев расстрела авто, в котором погиб актер Павел Ли
Источник:телегра "Ирпень, Буча, Гостомель"
В сети распространялись разные версии смерти автора Павла Ли. Известно, что он был расстрелян в автомобиле. Теперь в Ирпене ищут свидетелей этого преступления россиян.
Украинский актер Павел Ли погиб из-за обстрела автомобиля россиянами. Это произошло в Ирпене – теперь там ищут очевидцев.
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В Ирпене ищут свидетелей расстрела волонтеров
В городе просят откликнуться тех, кто был свидетелями или очевидцами обстрела автомобиля, в котором погиб Павел Ли. Это произошло 6 марта утром, по улице Пушкинская, 29.
Просьба отозваться всем свидетелям и очевидцам происшествия расстрела автомобиля волонтеров Mitsubishi Outlander АИ0430КХ, состоявшимися военными России 06.03.2022 в 08:40,
– пишет в объявлении.
Что известно о гибели Павла Ли
- Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли скончался от пуль оккупантов в Ирпене. Сначала в сети распространялась информация о том, что он служил в ВСУ и отражал атаки захватчиков.
- Впоследствии начали рассказывать, что Павел вроде бы снял бронежилет и прикрывал им эвакуированных детей. Это тоже оказалось неправдой.
- Мать Павла Ли наконец призналась, что актер был в волонтерском штабе городского совета. Он с другими волонтерами должен был эвакуироваться, но их автомобиль был расстрелян. "Русские военные, подбежав к врезавшемуся в дерево автомобилю, угрожая автоматами, приказали Ирине и Тарасу, которые получили ранения, уходить. Залитый кровью Павел остался на месте трагедии".