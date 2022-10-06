Россия ежедневно продолжает демонстрировать, что она страна-террорист. В результате ракетных ударов по Запорожью погибла мирная женщина, пострадал по меньшей мере 21 человек. Спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы.
К теме В Запорожье во второй раз за утро раздались взрывы – кафиры снова ударили ракетами
В 6:15 от главы ОВА Александра Старуха поступило сообщение о ракетных обстрелах города. Российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре. Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрела вспыхнули жилые дома в городе, разрушены целые подъезды.
По состоянию на 12:00 7 человек госпитализированы в больницу с разными степенями тяжести. Среди них – трехлетняя девочка. По словам главы ОВА, количество пострадавших может изменяться. Спасательная операция продолжается.
На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак: "Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция".
Как реагируют на обстрел украинские звезды
Янина Соколова: "Уроды ударили по моему родному городу Запорожье. В частности, по улице Сталеваров со стороны проспекта Соборного, где я прожила 18 лет своей жизни. Улица, которую я знаю по миллиметру и помню все трещины на асфальте. Есть погибшие. Поисковые операции продолжаються. Под завалами люди.
Запорожцы, нужны мужчины для разбора завалов. Помочь ГСЧС можно прямо сейчас. Возьмите варежки, лопаты и ведра. У фонтана на Маяковского – ориентир. Координаторы: Сергей 0509167417, Ярослав 0676147974. А вам, гниды, все вернется. Веками будете выгребать завалы забвения".
Рамина Эсхакзай: "Страна-террорист Россия ночью выпустила 7 ракет по многоэтажкам в Запорожье. Спасатели достают людей из-под завалов. Число жертв уточняется".
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
Как украинские звезды реагируют на теракт / Скриншоты инстаграм-сторис