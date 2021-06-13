Умер Григорий Чапкис – легендарный танцор

Известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса не стало 13 июня. Ему был 91 год.

О смерти Григория Чапкиса сообщили в близком окружении легендарного хореографа. Известно, что ранее танцор несколько раз попадал в руки врачей из-за воспаления легких и находился в реанимации, потому что плохо себя чувствовал.

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Сын Чапкиса назвал причину смерти – его отец умер "из-за возраста". Он также уже отреагировал на трагедию, разместив историю в инстаграме.



Реакция сына Чапкиса / Скриншот из инстаграма

Чапкис длительное время болел

В декабре 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ему было трудно дышать, однако результаты теста на коронавирус были отрицательными.

Перед Новым годом Чапкиса выписали из больницы. Однако 6 января танцора снова госпитализировали. Дело в том, что он не долечил воспаление легких.

В конце января Чапкис рассказал, что его состояние было неутешительным.

Когда танцор в третий раз попал в больницу, ему сковало спину и ноги.

Что известно о Григории Чапкисе

Григорий Чапкис был большой фигурой в мире танца и хореографии Украины.

Известно, что мужчина был главным балетмейстром ансамбля бального танца "Вдохновение", а также основал собственную Школу танцев Чапкиса. Хореограф занимался светской деятельностью и был одним из членов жюри шоу "Танцы со звездами".

За свой вклад в культурное развитие страны, Григорий Чапкис нагряжден званием Народного артиста Украины и ранее получил орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Данные собраны на основе Википедии

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