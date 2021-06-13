Умер Григорий Чапкис: биография выдающегося украинского танцора

Народный артист Украины – Григорий Чапкис умер 13 июня. Мужчине был 91 год. Легендарный танцор прожил яркую и насыщенную жизнь. Какими были биография и творческий путь Григория Чапкиса – читайте в материале.

О смерти Григория Чапкиса известил его сын. Известно, что здоровье танцора было подорвано после нескольких тяжело перенесенных пневмоний. Его физическое состояние каждый раз ухудшалось, от чего танцор и отошел в вечность.

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Биография Григория Чапкиса

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в семье лимаря. В семье Чапкисов было 7 детей. Немногие знают, что танцор по национальности молдаванин и родился в Кишиневе. Из-за начала Второй мировой войны, Чапкисы вынужденно выехали из родного города в Киев. В столице семья заболела тифом и была вынуждена там осесть. В Киеве будущий Народный артист Украины занимался восстановлением Крещатика.

Григорий Чапкис в молодости / Фото из архива Григория Чапкиса

Чапкисы начали в Украине новую жизнь. Григорий в 1945 году поступает в железнодорожное училище и из-за огромного желания танцевать делает попытки устроиться в Ансамбль песни и танца "Трудовые резервы". В 1945 году в составе этого коллектива он выступает в Кремле перед властной верхушкой. За танцем молодого Чапкиса увлеченно созерцали Сталин, Ворошилов, Буденный, Булганин и Маленков. После выступления Сталин позвал Григория и лично вручил ему наручные часы. У танцора даже была фотография с диктатором, однако после развенчания культа личности Сталина, мать Чапкиса сожгла фотокарточку.

Творческий путь Григория Чапкиса

По словам Григория Чапкиса, танцевать он начал с лет 10-11, еще в Кишиневе, в Доме пионеров. Однако, его профессиональная карьера началась в 16 лет. В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Чернышевой, который впоследствии стал Государственным заслуженным академическим ансамблем танца Украинской ССР под руководством народного артиста СССР П. Вирского.

Творческий путь Григория Чапкиса / Фото из архива Григория Чапкиса

Прославившись на весь мир, ансамбль начал гастролировать за границу. Благодаря искусству танца, на гастролях Чапкис познакомился с такими людьми как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор Дали. В 1950 году Григорий Чапкис становится постановщиком-хореографом в театре имени Ивана Франко. За большие заслуги в области танца, Григория Чапкиса удостоили звания главного танцмейстера Венского бала.

Последние годы, танцора не оставлял его энтузиазм и оптимизм. Ранее мужчина открыл собственную школу танцев и был вовлечен во многие благотворительные проекты. Также, Григорий Чапкис участвовал в такой популярной телепередаче как "Танцы со звездами" и вообще активно появлялся на публике.

Личная жизнь Григория Чапкиса

Любовь к танцору приходила четыре раза. В браке с первой женой Людмилой у Чапкиса родилась дочь Лилия, которая сейчас проживает в Италии и руководит там балетной школой "Чапкис-денс". Дочь подарила танцору двух внучек: старшая является актрисой и победительницей конкурсов красоты, а младшая учится в Киевской хореографической академии. К сожалению, в 2006 году мать Лилии и первая жена балетмейстра – Людмила отошла в вечность.

Григорий Чапкис с женой Людмилой / Фото из архива Григория Чапкиса

Во второй раз танцор женился на своей ученице Наталье. В их браке родился сын Грег. Однако пара разошлась из-за желания Натальи жить в США, которое Чапкис не поддержал.

Третьей избранницей Григория стала методистка Киевского авиационного университета – Алла, с которой они прожили 24 года. Однако, отношения у супругов не сложились и они развелись. Последнюю же даму сердца, Григорий Чапкис тщательно прятал от общества. Было известно лишь то, что возлюбленная танцора моложе его на 52 года и является ровесницей его внучки Анны.

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