Среди версий – убийство: в России проверяют, что стало причиной смерти Бориса Моисеева

Российский певец и поклонник Путина Борис Моисеев умер 27 сентября. Долгое время у него были проблемы со здоровьем, однако в России проверяют версию о том, что артист был убит.

Причины смерти 68-летнего артиста Бориса Моисеева не уточняли. Впрочем, росСМИ пишут, что проверяют версию убийства, передает 24 канал.

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Почему умер Борис Моисеев

В сети начали распространять видео, где тело певца переносят из дома в машину в синем мешке. В России подозревают, что о смерти Моисеева сообщили позже, чем это произошло.

Брат артиста вообще считает, что он умер за неделю или две до того, как об этом объявили в печати. По его мнению, в потере виноват директор исполнителя, который якобы запретил ему общаться с родными и переписал квартиру.

Следственный комитет в России начал проверку обстоятельств смерти 68-летнего Бориса Моисеева, причем по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

Важно добавить, что на теле певца не были найдены признаки насильственной смерти. Также есть первая информация по экспертизе – уголовных причин смерти тоже не нашли.

Смерть Моисеева: что известно

О том, что Борис Моисеев ушел из жизни, сообщил его директор Сергей Горох. Смерть догнала певца 27 сентября в 14:00 мск.

В последние годы жизни артиста были непростыми. Еще в 2010 году он пережил первый инсульт, через 5 лет – второй. Он не мог двигать одной рукой и верхней губой, потому ушел из творческой деятельности.

Говорят, что последний раз Моисеев выходил на публику в мае 2021 года. Он проживал в последние дни без поддержки друзей в четырех стенах и с зарплатой в 50 тысяч рублей.

, что Борис Моисеев был ярым поклонником режима Путина и считал, что России не нужна демократия. Он радовался наградам от Кремля, был членом партии "Единая Россия" и незаконно ездил в оккупированный Крым.