О смерти Бориса Моисеева сообщил его арт-директор Сергей Горох, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Он умер 27 сентября 2022 года в 14:00 по московскому времени.

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Умер Борис Моисеев

Пока причина смерти певца неизвестна. В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт, а через пять лет, в 2015-м, – второй. После этого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, ему было тяжело говорить и формулировать мысли.

Последние годы за артистом ухаживал арт-директор Сергей Горох, который и объявил о его смерти. Все потому, что после инсультов от Моисеева якобы отвернулись друзья, он сидел один в четырех стенах, не общался с журналистами и жил на пенсию 50 тысяч рублей.

В последний раз Борис Моисеев появлялся на публике 25 мая 2021 года. Это был юбилей дочери его подруги Аллы Пугачевой – Кристины Орбакайте.

Борис Моисеев с Кристиной Орбакайте на ее юбилее / Фото с инстаграма певца

Борис Моисеев был поклонником путина

Певец, наиболее известный хитом "Голубая луна", с 2003 года был членом партии "единая россия", поэтому активно поддерживал диктатуру владимира путина. Он считал, что россия может обойтись без демократии, его устраивала однопартийная система.

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