44-летний Иван Ургант действительно один из немногих российских селебрити, которые открыто поддержали Украину в первый день полномасштабной войны. В комментарии росСМИ он подтвердил, что звонил Потапу, но в трубку не рыдал, информирует 24 канал.
Не пропустите Плакав и извинялся, – Потап назвал русского артиста, позвонившего ему в начале войны
Потап соврал, что Ургант плакал и извинялся за Россию
Очевидно, Ивану Урганту не понравилось, что Потап проговорился о его звонке в интервью и сделал из этого сенсацию. Шоумен не стал отрицать, что в первые дни войны разговаривал с репером, но уточнил – не плакал и не просил прощения за всю Россию.
Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что считаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не плакал. Извинения за страну не просил,
– резко заявил Иван Ургант.
Никаких других деталей разговора российский телеведущий не раскрыл.