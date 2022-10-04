44-летний Иван Ургант действительно один из немногих российских селебрити, которые открыто поддержали Украину в первый день полномасштабной войны. В комментарии росСМИ он подтвердил, что звонил Потапу, но в трубку не рыдал, информирует 24 канал.

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Потап соврал, что Ургант плакал и извинялся за Россию

Очевидно, Ивану Урганту не понравилось, что Потап проговорился о его звонке в интервью и сделал из этого сенсацию. Шоумен не стал отрицать, что в первые дни войны разговаривал с репером, но уточнил – не плакал и не просил прощения за всю Россию.

Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что считаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не плакал. Извинения за страну не просил,

– резко заявил Иван Ургант.

Никаких других деталей разговора российский телеведущий не раскрыл.

Напомним! 24 февраля в инстаграм-профиле Ивана Урганта появился лаконичный, но красноречивый пост с черным квадратом. "Страх и боль. Нет войне", – написал он после нападения России на Украину.



Сразу после этого закрыли его передачу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "первом канале", а он уехал из России с женой и детьми. Они жили в Израиле. В июле Ивана Урганта заметили в России. С тех пор он не говорит о войне в Украине и даже появляется в эфире "первого канала".