В образе богинь: украинская режиссер сняла эпатажный клип для Lizzo и Cardi B
Источник:ютуб Lizzo Music
Успешные американские рэперши Lizzo и Cardi B выпустили совместный клип на песню Rumors. Над видео работала украинка Таня Муиньо. Она показала звезд в образе греческих богинь.
Украинский режиссер Таня Муиньо продолжает работать с зарубежными исполнителями. На днях в сети опубликовали клип на песню Rumors от знаменитых рэперок Lizzo и Cardi B.
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Новый клип Lizzo и Cardi B
Видеоработа вполне соответствовала стилю эпатажных исполнительниц. Таня Муиньо показала их в образе греческих богинь. Они позировали перед камерой в откровенных золотистых нарядах.
Один из look беременной Cardi B по-настоящему впечатлял: она обнажила округлый животик, надела белую длинную юбку-накидку и прикрыла обнаженную грудь будто бы золотым оригинальным металлическим бра.
Режиссер Таня Муиньо в клипе переносит зрителей в античную Грецию – с колоннами, старинными вазами, скульптурами и движущимися рисунками. Такой стиль усиливают аксессуары и одежда артисток.
Lizzo и Cardi B-Rumors: смотрите видео онлайн
Таня Муиньо высказалась о впечатлениях от работы с рэперками: "Мои богини! Lizzo, было так круто, легко и весело работать с вами! Королева! Cardi B – ты мой фаворит всегда и навсегда! Любовь!".
- Клип Rumors уже просмотрели более 5,5 миллиона пользователей ютуба. Эта цифра постоянно и стремительно растет.
Напомним, что украинский режиссер часто сотрудничает с Cardi B. Она сняла клип на песню Up, который просмотрели более 172 миллионов пользователей ютуба. Недавно клипмейкерша стала автором видеоработы Wild Side, которую Normani спела в дуэте с Cardi B.