В образе богинь: украинская режиссер сняла эпатажный клип для Lizzo и Cardi B

Успешные американские рэперши Lizzo и Cardi B выпустили совместный клип на песню Rumors. Над видео работала украинка Таня Муиньо. Она показала звезд в образе греческих богинь.

Украинский режиссер Таня Муиньо продолжает работать с зарубежными исполнителями. На днях в сети опубликовали клип на песню Rumors от знаменитых рэперок Lizzo и Cardi B.

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Новый клип Lizzo и Cardi B

Видеоработа вполне соответствовала стилю эпатажных исполнительниц. Таня Муиньо показала их в образе греческих богинь. Они позировали перед камерой в откровенных золотистых нарядах.

Один из look беременной Cardi B по-настоящему впечатлял: она обнажила округлый животик, надела белую длинную юбку-накидку и прикрыла обнаженную грудь будто бы золотым оригинальным металлическим бра.

Режиссер Таня Муиньо в клипе переносит зрителей в античную Грецию – с колоннами, старинными вазами, скульптурами и движущимися рисунками. Такой стиль усиливают аксессуары и одежда артисток.

Lizzo и Cardi B-Rumors: смотрите видео онлайн

Таня Муиньо высказалась о впечатлениях от работы с рэперками: "Мои богини! Lizzo, было так круто, легко и весело работать с вами! Королева! Cardi B – ты мой фаворит всегда и навсегда! Любовь!".

Клип Rumors уже просмотрели более 5,5 миллиона пользователей ютуба. Эта цифра постоянно и стремительно растет.

Напомним, что украинский режиссер часто сотрудничает с Cardi B. Она сняла клип на песню Up, который просмотрели более 172 миллионов пользователей ютуба. Недавно клипмейкерша стала автором видеоработы Wild Side, которую Normani спела в дуэте с Cardi B.