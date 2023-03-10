Наслаждение для ушей: старинные украинские песни, получившие новое звучание во время войны
После полномасштабного вторжения украинцы стали еще больше ценить свою культуру, а певцы и артисты переосмысливали песни. Предлагаем послушать подборку композиций, получивших новое звучание.
Полномасштабное вторжение заставило украинских артистов не только перейти на действительно родной язык, но и ценить украинское культурное наследие. Многие народные песни, старинные композиции, иногда забытые, удалось удачно переосмыслить и возродить, сообщает 24 Канал.
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Артем Пивоваров – Місяць на небі
Музыкант перепел украинскую народную песню "Місяць на небі", которую каждый помнит еще с детства. Композиция вошла в альбом "Твої вірш, мої ноти".
Артем Пивоваров – "Місяць на небі": смотрите видео онлайн
ДНК – Душа. Нація. Культура
Лейбл MOЗGI Entertainment представил альбом, куда вошло 18 украинских народных песен в исполнении украинских знаменитостей. Там и "Підманула-підвела", "Пливе кача", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" и другие.
ДНК – "Душа. Нація. Культура": смотрите видео онлайн
Ярина Квасний – Парова машина
Аутентичную украинскую песню перепевала группа Dakh Daughters, но недавно она стала вирусной в исполнении Ярины Квасний. Девушка не записывала трек, но новую аранжировку и ремиксы создают украинские битмейкеры и используют ее пение.
Ярина Квасний feat TeeKai – "Парова машина"
Тина Кароль – LELEKA
Тина Кароль переосмыслила украинские народные песни в необычном стиле, пригласив к сотрудничеству американского диджея. Это три песни – Chevrona Kalyna, Kolomyika и Outro.
Тина Кароль – Kolomyika: смотрите видео онлайн
Джамала – Сину
Джамала во время войны презентовала песню "Сину", вошедшую в ее миниальбом "Поклик". Это песня, написанная на стихотворение Василия Симоненко "Лебеди материнства" – в свое время положил его на музыку Платон Майборода, поэтому композиция почти стала народной.
Джамала – "Сину": смотрите видео онлайн
Анна Тринчер – Рідна мати моя
Певица не только перепела "Пісню про рушник" Платона Майбороды на слова Андрея Малышко, но и приобщила к исполнению маму и бабушку.
Анна Тринчер – "Рідна мати моя": смотрите видео онлайн
Ivan Navi и KRUTЬ – Журавлі
Ivan Navi и Марина Круть возродили стрелковую песню "Журавлі", написанную еще в 1910 году Богданом Лепким.
Ivan Navi и KRUTЬ – "Журавл": смотрите видео онлайн
Pink Floyd и Андрей Хливнюк – Hey Hey Rise Up
Каждый помнит, как Андрей Хливнюк возродил "Червону калину", поя ее посреди Киева. Он вдохновил переосмысление не только украинских музыкантов.
Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: смотрите видео онлайн
Go_A – Kalyna
Песня стала одной из первых новых композиций, завирусившихся во время войны. Она создана на основе старинной украинской песни.
Go_A – Kalyna: смотрите видео онлайн
Kalush Orchestra – Щедрий вечір
Победители Евровидения-2022 перепели украинскую щедровку, а к съемкам клипа привлекли Арнольда Шварценеггера.
Kalush Orchestra – Щедрий вечір: смотрите видео онлайн