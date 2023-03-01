На днях в тектоке и других социальных сетях стала вирусной аутентичная украинская песня "Парова машина". Этому помогла студентка-филологиня Ярина Квасний.
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Новый хит "Парова машина"
Ярина Квасний опубликовала видео около недели назад, на котором акапельно поет "Парову машину". Девушка отметила, что это был импровизированный ролик и его переосмысление песни.
Студентка добавила, что это ее видение исполнения композиции группой Dakh Daughters – украинского женского коллектива. Но и не только Dakh Daughters пели "Парову машину", но еще и до них композицию исполняли украинские хоры и другие музыканты.
Ярина Квасний – "Парова машина": видео
За неделю песня в исполнении Ярины собрала более 5,7 миллиона просмотров и полмиллиона предпочтений. Под это снимают песни и другие украинцы. К примеру, Центр противодействия дезинформации опубликовал видео, как под композицию танцуют воины ВСУ.
Интересно, что в сети распространилась не только песня, но и другие переосмысления. Да, украинские музыканты создают танцевальные и ремиксы, оживляя пение. К примеру, битмейкер TeeKai создал ремикс на исполнение Ярины – его видео собрало около 600 тысяч просмотров.
Ярина Квасний и TeeKai – "Парова машина": смотрите видео онлайн
В комментариях хвалят Ярину и восхищаются украинскими музыкантами и аутентичными песнями:
- "Какой крутой голос";
- "Если кто захочет петь у меня под окнами ночью – так, пожалуйста";
- "Какой голос волшебный";
- "Какой сильный голос, он просто заполняет пространство";
- "Нужна полная версия".
Текст песни "Парова машина"
Була в мене парова машина,
А я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.
А коваль коваля через ножку валя
Ой валя, ой валя
Була в мене сіренька хустина,
Та я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Було в мене червоне намисто,
Та я його продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.
А коваль коваля через ножку валя
Ой валя, ой валя.