Украинский артист Артем Пивоваров представил альбом "Твої вірші, мої ноти". Это собрание песен, которые музыкант создал в рамках одноименного авторского проекта, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Боритесь – поборете: 10 выдающихся произведений Тараса Шевченко в исполнении украинских артистов

Артем Пивоваров презентовал сборник песен

Проектом "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров преследовал цель популяризировать украинскую культуру через призму музыки. Ведь его песни и дуэты с популярными исполнителями записаны на стихи известных поэтов и художников, а также перепевы украинских народных песен.

Теперь же артист подытожил свою работу в сборнике-альбоме, продемонстрировав свежий взгляд на творческое наследие украинцев. Как считает Артем Пивоваров, пластинка показывает откровенность украинской души и мудрость, сохраненную с поколениями. Он об искренности, любви, переживаниях, печалях и радости. Обо всем том, что чувствовал едва ли не каждый из нас и так мастерски описали поэты. Альбом можно прослушать по ссылке на разных площадках.

В альбом вошли 2 обновленные версии песен, 3 новинки-премьеры и треки, ставшие известными и популярными. Напомним, что к записи пластинки присоединились такие украинские знаменитости: NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, Александра Альона, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лилу45, SHUMEI, Евгений Хмара, Павел Шилько.

Когда я начал погружаться в мир украинской поэзии, понял, что это станет частью моего творчества. У нас много ярких фигур, которые влияли на развитие культуры и способствовали формированию важных ментальных черт украинцев.

"Я хочу, чтобы об этих художниках и их творчестве узнавало как можно больше людей. Это главная цель проекта "Твої вірші, мої ноти" и моя важная миссия. Этот альбом является отражением внутреннего мира украинцев. Послушав его, можно узнать больше об украинской душе и судьбу нашего народа", – поделился Артем.

Премьера песни "Місяць на небі"

В альбом "Твої вірші, мої ноти" вошла новинка – трек "Місяць на небі", это перепев украинской народной песни. Она рассказывает об искренней любви, живущей при любых обстоятельствах.

"Примеры такого сильного чувства мы можем увидеть сейчас в Украине. Отношения многих пар сейчас проходят испытания на прочность. Но, несмотря на сложные времена и большие расстояния, люди демонстрируют силу чувств и ждут желаемой встречи с самыми родными", – прокомментировал Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "Місяць на небі": смотрите видео онлайн