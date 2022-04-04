Украинские звезды провели благотворительные концерты в Польше: собрали более миллиона гривен

4 апреля 2022 , 11:48
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Источник:

інстаграм Монатіка

Украинские знаменитости провели серию концертов "Доброго вечора! Ми з України" за рубежом. Только за одно выступление удалось собрать 1 миллион гривен.

Известные украинские музыканты, актеры и юмористы продолжают сражаться на медийном фронте. Они организовали и провели несколько благотворительных концертов за границей для сбора средств.

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Украинские звезды собрали миллион гривен

1 апреля в Варшаве состоялся первый благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины". Его транслировали по нескольким телеканалам. Монатик сообщил, что благодаря зрителям им удалось собрать 1 миллион гривен на нужды пострадавших из-за войны.

Впоследствии в Польше состоялось еще 2 концерта. Участие в благотворительных выступлениях приняли:

  • Монастырский,
  • Алина Паш,
  • Джерри Хейл,
  • Сергей Бабкин, 
  • Елена Кравец,
  • Дмитрий Танкович,
  • Виктория Булитко,
  • Евгений Сморыгин и другие.


Украинские звезды на благотворительном концерте / Фото с инстаграма Монатика


Монатик на благотворительном концерте / Фото из инстаграма Монатика

Знаменитости собирают средства для Украины

  • На благотворительном телемарафоне Save Ukraine с участием многих иностранных и украинских звезд было собрано около 40 миллионов гривен.
  • В Лодзи 20 марта состоялся масштабный концерт "Разом з Україною", где выступили Тина Кароль, Jerry Heil и другие артисты. Благодаря мероприятию было собрано более 2 миллионов злотых.
  • Во время Национального отбора в Германии Джамала собрала 67 миллионов евро (более 2 миллиардов гривен).
Автор: Марія Касій