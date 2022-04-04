Украинские звезды провели благотворительные концерты в Польше: собрали более миллиона гривен
Источник:інстаграм Монатіка
Украинские знаменитости провели серию концертов "Доброго вечора! Ми з України" за рубежом. Только за одно выступление удалось собрать 1 миллион гривен.
Известные украинские музыканты, актеры и юмористы продолжают сражаться на медийном фронте. Они организовали и провели несколько благотворительных концертов за границей для сбора средств.
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Украинские звезды собрали миллион гривен
1 апреля в Варшаве состоялся первый благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины". Его транслировали по нескольким телеканалам. Монатик сообщил, что благодаря зрителям им удалось собрать 1 миллион гривен на нужды пострадавших из-за войны.
Впоследствии в Польше состоялось еще 2 концерта. Участие в благотворительных выступлениях приняли:
- Монастырский,
- Алина Паш,
- Джерри Хейл,
- Сергей Бабкин,
- Елена Кравец,
- Дмитрий Танкович,
- Виктория Булитко,
- Евгений Сморыгин и другие.
Украинские звезды на благотворительном концерте / Фото с инстаграма Монатика
Монатик на благотворительном концерте / Фото из инстаграма Монатика
Знаменитости собирают средства для Украины
- На благотворительном телемарафоне Save Ukraine с участием многих иностранных и украинских звезд было собрано около 40 миллионов гривен.
- В Лодзи 20 марта состоялся масштабный концерт "Разом з Україною", где выступили Тина Кароль, Jerry Heil и другие артисты. Благодаря мероприятию было собрано более 2 миллионов злотых.
- Во время Национального отбора в Германии Джамала собрала 67 миллионов евро (более 2 миллиардов гривен).