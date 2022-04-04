Украинские звезды провели благотворительные концерты в Польше: собрали более миллиона гривен

Украинские знаменитости провели серию концертов "Доброго вечора! Ми з України" за рубежом. Только за одно выступление удалось собрать 1 миллион гривен.

Известные украинские музыканты, актеры и юмористы продолжают сражаться на медийном фронте. Они организовали и провели несколько благотворительных концертов за границей для сбора средств.

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Украинские звезды собрали миллион гривен

1 апреля в Варшаве состоялся первый благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины". Его транслировали по нескольким телеканалам. Монатик сообщил, что благодаря зрителям им удалось собрать 1 миллион гривен на нужды пострадавших из-за войны.

Впоследствии в Польше состоялось еще 2 концерта. Участие в благотворительных выступлениях приняли:

Монастырский,

Алина Паш,

Джерри Хейл,

Сергей Бабкин,

Елена Кравец,

Дмитрий Танкович,

Виктория Булитко,

Евгений Сморыгин и другие.



Украинские звезды на благотворительном концерте / Фото с инстаграма Монатика



Монатик на благотворительном концерте / Фото из инстаграма Монатика

Знаменитости собирают средства для Украины