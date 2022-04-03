После беспощадной критики россиян и знаменитостей, а также отказа продавать и транслировать свой продукт в России Барских сделал еще один шаг на встречу победе. Многие его критиковали из-за "переобувки" с гастролера по России к патриоту в Украине, однако он объяснил, что война "расставила все на свои места".
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Днем ранее, 2 апреля, певец опубликовал в своем инстаграмме фото с собратьями.
"Рад встретиться с ребятами. С завтрашнего дня начинаю учить военное дело", – написал на украинском Барских.
Макс Барских будет учиться военному делу / Фото с инстаграмма певца
Также артист записал видео в военной форме, где спросил, как украинцы будут праздновать победу. В частности, он отметил, что еще месяц назад держал в руках микрофон, а сейчас – оружие.
Реакция сети
Фанаты в основном положительного отреагировали на мужественный поступок Макса Барских и поблагодарили за его патриотическую позицию:
- "Гордимся!!! Настолько талантлив и очень порядочный!!! Пусть Ангел-хранитель всегда будет с тобой!!!";
- "Так держать! Украина победит, Макс! И будем еще ходить на твои концерты";
- "Гордость за наших мужчин";
- "Великолепный!";
- "Макс, гордимся тобой";
- "У тебя очень хороший украинский, продолжай в том же духе";
- "Настоящий мужской поступок".
На решение Барских пойти в ряды военных также положительно отреагировал спикер Службы Безопасности Украины Артем Дехтяренко: "Война показала истинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс – пример для других!!!". Также за его мужественное решение поблагодарила певица MamaRika и ведущий Алексей Суханов.