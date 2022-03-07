У Джамалы двое маленьких сыновей – 3-летний Эмир и Селим-Гирай, которому нет двух лет. Поэтому она не стала рисковать их жизнью и увезла в Турцию . Отсиживаться в Стамбуле певица не стала. Как победительница Евровидения 2016 года она становится звездной гостьей на Нацотборах в разных странах, поет хит 1994 и зарабатывает для ВСУ безумные деньги.

Не пропустите Джамала выступила в Германии на отборе Евровидения: средства из эфира направят в ВСУ

Джамала заработала 67 миллионов евро для украинской армии

Певица договорилась с организаторами отборов на международное Евровидение, что все вырученные из смс-голосования средства будут перечислены на украинскую армию. Так только в Германии Джамала собрала 67 миллионов евро – более 2 миллиардов гривен!

67 миллионов евро было собрано в ходе Национального отбора на Евровидение в Германии. Все это благодаря каждому из вас. Все средства будут переданы в поддержку Украины. Я благодарна всем, кто поддерживает нас в борьбе за право жить дома. Строить будущее под мирным небом,

– заявила Джамала.

Добавим, что 5 марта крымская татарка выступала в Румынии. Правда, неизвестно, какую сумму ей удалось выручить на Нацотборе в Бухаресте.