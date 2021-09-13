Клип украинки Тани Муиньо победил на MTV Video Music Awards 2021: видео

Украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая начинала свою карьеру в Украине, стала теперь всемирно известной! Звезда одержала победу в одной из самых престижных премий мира MTV Video Music Awards в номинации "Лучшая режиссерская работа". Она снимала клип MONTERO для эпатажного рэпера Lil Nas X.

О победе украинки Тани Муиньо стало известно 12 сентября, когда состоялась долгожданная премия MTV Video Music Awards 2021. Ее видео стало не только главным видео последнего года, поскольку клипмейкер победила в ряде других номинаций, в том числе и в категории режиссерской работы.

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Ранее сообщалось, что клип Тани Муиньо MONTERO, который в сети часто называли сатанинским из-за сцен с "дьяволом", может получить награду сразу в нескольких номинациях:

Лучшее видео года – победа ;

; Лучший режиссер (Таня Муиньо и Lil Nas X) – победа ;

; Лучшее видео с социальным посланием;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучшие визуальные эффекты – победа.

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Как отреагировала Муиньо

Сейчас Таня Муиньо еще не прокомментировала сполна свой успех, но оставила в инстаграм-сториз несколько эмоциональных слов.

"Так!", "Что???"– написала женщина.



Таня Муиньо отреагировала на победу клипа Lil Nas X / Скриншот из инстаграм-сториз режиссера



Таня Муиньо о своей победе и командах на MTV Video Music Awards 2021 / Скриншот из инстаграм-сториз

К поздравлениям своей коллеги присоединился украинский мультиартист Монатик, клипы которого также снимала Таня Муиньо.

"Люблю тебя! Горжусь тобой! Так умеешь только ты!" – эмоционально написал исполнитель.

К поздравлениям присоединилась жена Монатика – Ирина: "Торжусь тобой, родная! Весь мир теперь знает, что ты – лучшая!".