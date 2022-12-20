Украинский режиссер стал постановщиком Евровидения в Британии: кто он и при чем здесь Полякова

Клипмейкер Герман Ненов стал режиссером и креативным директором конкурса Евровидения-2023 от Украины, которое пройдет в Ливерпуле, Великобритания. Вместе с главой украинской делегации Оксаной Скибинской и исполнительным продюсером Татьяной Семеновой они будут отвечать за все визуальное представление Украины на конкурсе вместе с креативной командой BBC.

Как сообщили в BBC, креативным директором конкурса станет Дэн Шиптон, ранее работавший над концертными шоу Little Mix, Ava Max и поставил номер для Сэма Райдера на Евровидении-2022. За музыкальное оформление будет отвечать Коджо Самуэль (шоу Риты Ори и других), за сцену и декорации – Хулио Химеде (Грэмми, MTV и другие премии), звукорежиссером трансляции и дизайнером по свету станут лауреаты премии BAFTA Роберт Эдвардс и Тим Раутледж.

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Производством полуфиналов и гранд-финала займутся три режиссера – Ричард Валентайн, Олли Бартлетти и Никки Парсонс, которые работали с концертными шоу первых звезд мира и даже королевской семьи Великобритании. Что касается украинца, то он с украинской командой будут отвечать за все визуальное отображение Украины на конкурсе Евровидения.

Моя личная творческая миссия – создавать красоту, и я обещаю, что вся красота и вся масштабность украинской культуры и искусства будут максимально проявлены. Мне очень хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине. Хочу показать нашу страну современной, но в то же время аутентичной. Совместно с BBC мы работаем над элементами шоу уже почти 3 месяца. И уверен, что это шоу поразит каждого зрителя, а Украина будет показана глубоко и честно!

– рассказал Герман Ненов в фейсбуке.

Добавим, что Герман Ненов – украинский режиссер-постановщик, клипмейкер и креативный продюсер. В свое время он поставил концертное шоу Оли Поляковой "Королева ночи", номера для премии M1 Music Awards и YUNA, снимал клипы для Ирины Билык, Златы Огневич, Натальи Могилевской, Анны Тринчер, работал с Евгением Хмарой, NK, Тиной Кароль и Златой Огневич, а также работал над телепроектами "Дивовижні люди", "Привіт, 20-ті" и "Ігри талантів".



Герман Ненов стал режиссером от Украины, который присоединится к Евровидению в Британии / Фото из фейсбука художника

Евровидение-2023: все, что следует знать