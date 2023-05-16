"Ваш тандем войдет в историю": украинцы разрывают соцсети из-за Юлии Саниной на Евровидении
Источник:Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась впечатлениями от участия в Евровидении-2023 в роли ведущей. Украинцы отреагировали бурно и засыпали ее комплиментами за безупречный английский и тандем с Ханной.
Юлия Санина провела все три шоу Евровидения-2023 в Ливерпуле – два полуфинала и гранд-финал. После нескольких безумных недель в Великобритании звезда вышла в инстаграм, чтобы поблагодарить и рассказать, как все было на самом деле.
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Юлия Санина поделилась впечатлениями от Евровидения-2023
Это была незабываемая неделя моей жизни. Стартовать впервые в роли ведущей самого масштабного шоу на английском языке было для меня вызовом. Но я чувствовала вашу поддержку, и она давала мне силы. Сколько было впечатляющих моментов в шоу, до слез гордости за Украину и украинцев,
– поделилась Юлия Санина.
Она поблагодарила команду Евровидения и BBC за поддержку, а британцев назвала "искренними и светлыми людьми". Особые комплименты полетели в адрес соведущих Алиши Диксон, Ханны Веддингем и Грэма Нортона, ведь для певицы было "честью и удовольствием" стоять с ними на одной сцене.
"Верю, что вы почувствовали, что культурный цивилизованный мир с нами", – подытожила лидер The Hardkiss.Между прочим, Ханна Веддингем ответила Юлии Саниной в комментариях и назвала ее новой подругой: "Ты замечательная, моя новая подруга. Люблю тебя, дорогая".
Украинцы расхвалили Санину за Евровидение
На сообщение Юлии Саниной бурно отреагировали украинцы. В инстаграме отметили, что певица роскошно дебютировала в роли ведущей, достойно представила Украину и была на уровне с британскими коллегами, для которых английский язык родной.
- "Это было очень крутое Евровидение, вы со всем отлично справились, гордимся. Ну и ваш тандем с Ханной прямо в сердце ";
- "Вы были потрясающие! Вам так подходит сцена Евровидения. Надеемся, что еще раз увидим вас там! Возможно, все же в роли участников, потому что жизнь так непредсказуема";
- "Юля, вы справились со всем на тысячу процентов! А ваш тандем с Ханной войдет в историю Евровидения как один из лучших! Очень гордимся вами, это было невероятно";
- "Спасибо, что так достойно представили Украину в качестве ведущей. Я безгранично вами горжусь! Вот доказательство того, что мечты сбываются! Когда-то вы не попали на Евровидение, а в 2023 стали ведущей этого конкурса. Ну, разве это не уровень? Вы замечательная, вы зажгли сердца миллионов людей, спасибо";
- "Юля, вы невероятна! Пусть этот опыт откроет вам и группе новые горизонты! Вы заслуживаете мирового признания";
- "Юля, мое уважение, работа ведущей на шоу выполнена совершенно роскошно. Держалась очень естественно и непринужденно, выглядела харизматично и очень эффектно. Химия с Ханной была на невероятном уровне. Со стороны вообще не чувствовалось никакого напряжения относительно того, что шоу ведется на английском языке с кучей native speakers (носителей). Все было уровня шоу того же Грэма Нортона или какого-то Джимми Фелона. Наша гордость, так держать".