"Судьи снова отличились": Go_A заняли второе место в Евровидении в зрительском голосовании

Украинская группа Go_A успешно выступила на Евровидении-2021, заняв пятое место в конкурсе. Как и предсказывали букмекеры, они должны были занять 4 или 5 позицию. Впрочем, как показали результаты голосования зрителей, они могли бы занять второе место в шоу, если бы не баллы от жюри, что определяет каждая страна.
Известно, что голосование в финале Евровидения ежегодно происходит по следующему принципу: 50% голосов обеспечивает жюри конкурса, то есть каждая страна-участник отдает конкурсантам от 1 до 12 баллов, а также 50% голосов зрителей, которые отправляют смс-сообщения, звонят или голосуют в мобильном приложении.
Важно Украина на Евровидении-2021: какое место Go_A заняли в финале
Результаты голосования за Украину
В 2021 году у Украины были бы все шансы занять второе место в конкурсе, если бы в конкурсе учитывалось только голосование зрителей. Поскольку общий балл от жюри составил 97 баллов, в то время как балл от зрителей – 267! Большее количество баллов от фанатов смогла получить только итальянская группа-победитель Евровидения-2021 Måneskin – 318 баллов.
Но из-за того, что жюри дали небольшое количество баллов Украине, то общий балл составил 364. В то время как у Италии – 524, у Франции – 499, Швейцарии – 432 и у Исландии – 378.
Обратите внимание Результаты голосования Евровидения-2021
Согласно результатам только зрительского голосования, список лидеров Евровидения-2021 был бы следующим:
- Италия – 318 баллов
- Украина – 267 баллов
- Франция – 251 баллов
- Финляндия – 218 баллов
- Исландия – 180 баллов
- Швейцария – 165 баллов
- Литва – 165 баллов
Реакция сети
Зрители Евровидения-2021 и поклонники группы Go_A в инстаграме отмечают, что баллы от судей уже давно негативно влияют на общие результаты конкурсантов из разных стран. Ведь очень часто страны отдают баллы не за талант исполнителя, а за "соседство" или другие дружеские отношения:
- "Зрители свое слово сказали очень красноречиво. А у жюри какое-то панибратство между соседями";
- "Судьи снова отличились";
- "Надо убирать то голосование жюри, справедливо проголосовали считанные страны! Надо, чтобы зрители все решали! Благодарю нашу невероятную группу! Вы лучшие!!! Прекрасные, неповторимые!";
- "Для меня первое место разделили Måneskin и Go_A! За первых я голосовала смс-сообщением, а за вторых – душой и сердцем! Судьи снова проголосовали нечестно. Как и в 2018 году Меlovin согласно зрительскому голосованию занял 7 место";
- "Зрителей не купишь!";
- "Это очень крутой результат!!!! Если бы не жюри...";
- "Ох!!! Но они заслуживали как минимум 2 место!!! Но жюри вело себя не намного лучше, чем в 2018";
- "А также 2 место в первом полуфинале!!!";
- "И это шикарный результат! Вторые из всех. Нашумели хорошо. Конопелечки сеют в каждой стране теперь".