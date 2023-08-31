Эта идея принадлежит художникам Алексею Саю и Богдане Косминой, а реализаторами проекта стали Виталий Дейнега и Алла Лопаткина. Украинским художникам удалось сделать невероятное шоу для посетителей фестиваля и еще раз напомнить об Украине на международной арене.

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Украинскую скульптуру сожгли на Burning Man

Сначала она была оббита досками так, как в Украине защищают памятники от обстрелов. Однако потом дерево подожгли. После чего сквозь огонь начала проясняться металлическая скульптура в виде украинского трезубца, но это на самом деле феникс.

Это украинский феникс, который прошел сквозь огонь и восстал из пепла. Визуально он похож на трезубец, но это птица,

– отметил Виталий Дейнега.

Мужчина также добавил, что эта работа об Украине и каждом из украинцев. Она показывает то, как граждане стали сильнее, чем когда-либо.