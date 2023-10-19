На днях "Издательство Старого Льва" открыло предпродажу на сборник его стихов "Здесь были мы". Поэзия, представленная в книге, была написана на передовой, но она выходит за пределы ужасов войны. Стихи погружают в глубокую любовь, превосходящую любой страх, передает 24 Канал.

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Сборник стихов Артура Дроня "Здесь были мы"

В книге 50 текстов. Они говорят не о войне, а о людях на войне.

Этой книгой мне важно говорить о том, как мы справляемся сейчас. Мы, с такими разными опытами, такими большими болями. Как вгрызаемся в надежду, хватаемся за любовь, держимся друг друга. Только об этом и хочется говорить,

– высказался о книге Артур Дронь.

Автор отметил, что писал книгу в разных состояниях и мечтал, чтобы она кому-то помогла. Так, вся прибыль от продажи сборника будет перечислена в благотворительный фонд "Голоса детей", предоставляющий бесплатную психологическую помощь детям и семьям, пострадавшим от войны.

Заказать книгу "Здесь были мы" с открыткой с автографом, иллюстрацией и ссылкой на запись авторских чтений стихов можно на сайте Старого Льва по ссылке.