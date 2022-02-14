Украина может не поехать на Евровидение-2022 из-за политического скандала

Победительница Нацотбора Евровидения-2022 Alina Pash попала в политический скандал из-за неоднозначной поездки в Крым. Европейский языковой союз может дисквалифицировать Украину из-за политизированности конкурса.

Пока в сети ведутся обсуждения о законности визита Alina Pash в оккупированный Крым, Суспільне опасается, что Украина вообще может не поехать на Евровидение-2022. Нашего представителя могут не допустить к конкурсу из-за масштабного скандала, в который вплелась политика. Об этом глава правления Суспільного заявил на пресс-конференции 14 февраля.

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Если Европейский языковой союз найдет заполитизированность конкурса, возможно, что Украина вообще не будет представляться. Для нас в первую очередь правила,

– заявил Николай Чернотицкий.

"Я призываю представителей СМИ к ответственному освещению этой истории, потому что на самом деле в этой ситуации любое дальнейшее решение может быть воспринято как политизация", – добавил член правления Суспільного и судья Нацотбора Ярослав Лодыгин.

Украина уже не участвовала в Евровидении-2019 из-за политики