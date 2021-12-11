"Україна має талант" 8 выпуск: танец "солнечных детей" и последняя золотая кнопка сезона

Яркие и незабываемые кастинги шоу "Україна має талант" подходят к концу. Но еще у многих участников есть возможность показать силы и пройти в следующие этапы конкурса. Сегодня украинцы снова покоряли всех своими возможностями.

Масштабный перезапуск проекта "Україна має талант" продолжает удивлять зрителей. Вместе с ними талантами украинцев восхищаются и судьи проекта. Сегодня к ним присоединилась телеведущая, интервьюер, общественная деятельница, основательница благотворительных проектов – Маша Ефросинина.

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Дмитрий Сивоконь

Дмитрий живет в Киеве и работает экскурсоводом в музее, где часто развлекает детей. Однако у мужчины необычное хобби – он битбоксер. Удивительные звуки Дмитрий создает с помощью сопилки. Необычным выступлением он удивил членов жюри, ведь такой талант якобы не вписывается в рамки шоу. Но благодаря общему решению судей он прошел дальше с четырьмя "да".

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Дмитрия Сивоконя

Duo Sunrise

Даша и Геннадий – акробатическая пара, но еще и романтическая пара в жизни. Они обожают свое дело, ведь все тренировки и испытания проходят вместе. Участники дуэта волновались, потому что дебютировали на большой сцене. Это помешало им расслабиться и полностью отдаться номеру. Несмотря на одно "нет" от Сергея Притулы, дуэт прошел дальше с тремя "да".

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Duo Sunrise

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Елена Чепурная

Елена приехала на "Україну має талант" из Полтавы. Она работала торговым работником, оператором в колл-центре, но со временем поняла, что к этому ее сердце не лежит. Девушка поняла, что пора заниматься вокалом – тем, что она любит больше всего. Елена представила драйвовую авторскую песню. Несмотря на свою уверенность и попытки любым способом доказать наличие таланта, она получила четыре "нет" из-за судий, нажавших красные кнопки.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Елены Чепурной

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Дмитрий Малахов

Мужчина самостоятельно учился эквилибру – около 5 лет тренировался на улицах. В эфире проекта он продемонстрировал умение стоять на руках, а также на пальцах! Свои возможности Дмитрий показал прямо на судейском столе, отчего вызвал шквал восторга у женской половины членов жюри. С четырьмя "да" эквилибрист прошел дальше.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Дмитрия Малахова

Мария Гнатик и Иван Кондратюк

Мария и Иван – "солнечные" дети. Они единственная такая пара в Украине, которая занимается профессиональными танцами. К тому же дуэт представит Украину на международном конкурсе для детей с синдромом Дауна. На "Україна має талант" они показали динамичную и красивую самбу, за которую получили безоговорочные четыре "да".

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Марии Гнатик и Ивана Кондратюка

Мари Пежо

Марина Пыжова – вокалистка. Псевдоним она придумала благодаря друзьям, которые говорят, что женщина работает, как машина. С первых секунд своего выступления на "Украина имеет талант" она удивила зрителей страстным образом, а затем – "магическим" вокалом. Мари исполнила песню Тины Тернер The Best, но не смогла пройти в следующие этапы шоу.

Следом за Мари Пежо члены жюри отказали еще нескольким участникам проекта.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Мари Пежо

Contra Bass

Четверо невероятно активных детей из Винницы образовали настоящий рок-коллектив. Любовь к року им привил отец участников, который теперь стал их продюсером. Двое гитаристов, солист и девочка-барабанщица выросли на музыке Metallica, AC/DC и Black Sabbath, поэтому пришли на "Украина имеет талант" доказать, что рок – жив. Группа Contra Bass поррвала как зал, так и членов жюри, а потому получила "да" от всех судей.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Contra Bass

Михаил Макаров

В 2018 году Михаил стал чемпионом мира на чемпионате WOD в номинации экспериментальный танец. Михаил много путешествует – посетил около 19 стран мира. После многочисленных поездок Михаил вернулся в Украину, потому что хочет чувствовать себя дома. В своем номере мужчина соединил традиции разных стран, а также сверхвозможность и гибкость человеческого тела. Евгений Кот получил такие эмоции, что нажал на золотую кнопку – это последняя в этом сезоне. Михаил прошел сразу в финал.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Михаила Макарова

Артем Галис

Артем приехал на "Україна має талант" из Одессы. Он пришел поражать судей и зрителей рок-оперой "Моцарт". Как рассказал подросток, все песни он "пропускает через себя", чтобы передавать публике настроение композиций. Артему удалось зарядить весь зал невероятной энергетикой и расстрогать до слез Машу Ефросинину. Вокальные умения позволили парню получить четыре "да".

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Артема Галиса

Виталий Островерхов

Артист цирка, кабаре и варьете интерпретировал гольф в свои умения, из чего создал новый особый жанр. На сцене ему не удалось сделать несколько трюков по жонглированию ртом, хотя он не сдавался и пытался показать свои умения до конца. Однако этого было мало для того, чтобы пройти дальше. С четырьмя "нет" Виталий покинул шоу.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Виталия Островерхова

Андрей Рябчук

Талант юноши, по его словам, – харизма. Он умеет и петь, и танцевать, чем и удивлял членов жюри. Андрей выступал со шваброй вместо партнерши, чем подарил хорошее настроение публике. Впоследствии он даже пригласил в дуэт Машу Ефросинину, о чем давно мечтал. Но все старания не помогли ему пройти дальше. Сергей Притула нажал красную кнопку, а остальные судьи были солидарны и ответили "нет" на номер юноши.

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Андрея Рябчука

Елена и Алексей Ткаченко

Елена и Алексей живут в Запорожье. Они – супруги, а также пара в танцах. Елена познакомилась с будущим мужем, когда еще могла видеть его лицо. Однако у нее все больше развивалась болезнь – дистрофия сетчатки глаза. Уже 4 года супруги занимаются полденсом – это их хобби. Чувственное и профессиональное выступление покорило всех судей, поэтому Ткаченко ушли со сцены с четырьмя "да".

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Елены и Алексея Ткаченко

Виталий Мунтянов

Мужчина работает специалистом в коммунальном предприятии, в том числе занимается развитием инфраструктуры Запорожья. Но на самом деле Виталий любит заниматься танцами на высоченных каблуках, ведь хочет повторить успех группы Kazaky. Провокационный номер вызывал сомнения в судейском составе. Ксения Мишина и Маша Ефросинина сказали Виталию "да", однако Сергей Притула и Евгений Кот – "нет" из-за неудачного выступления. Поэтому мужчина покинул "Украина имеет талант".

"Україна має талант" 8 выпуск: выступление Виталия Мунтянова