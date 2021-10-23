После 5 лет перерыва шоу "Україна має талант" вернулось, и в 1 выпуске зрители увидели долгожданные фокусы от участников, атлетические постановки, вокальные номера и многое другое, по чему очень скучали украинцы.

Цікаво Мішина і Притула: розкрили суддівський склад шоу "Україна має талант"

На кастинге проекта тройка судей – Ксения Мишина, Женя Кот и Сергей Притула отбирали лучших участников для прямых эфиров шоу. Ведущим проекта стал Григорий Решетник. Согласно новым правилам шоу, каждый из судей в этом проекте имеет право один раз использовать "золотую" кнопку, которая отправит участника в прямые эфиры.

Александр Гангур

Первым участником шоу стал мужчина из Бердичева. Тройку судей он хотел поразить акробатическими трюками с колесом Сира. Сначала Сергей Притула скептически отнесся к выступлению участника, но после нескольких невероятных трюков полностью изменил мнение. Все три судьи сказали ему "да" и он прошел в следующий этап шоу.



Александр Гангур в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Ульмас Алимсеитов

Молодой иллюзионист из Узбекистана рассказал, что его предки когда-то жили в Крыму, но после демортации крымских татар его прадедушка переехал жить в Узбекистан, где и осел. На сцене шоу он показал несколько невероятных фокусов, которые поразили всех судей. Несмотря на некоторый скептицизм, звезды подарили ему три "да".



Ульмас Алимсеитов в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Ольга Панченко и Валерий Андрейчук

Маленькие воздушные акробаты из Херсона приехали вместе поражать звездных судей. За кулисами шоу Валерий и его мама рассказали, что пока они готовились к шоу, отец мальчика уже второй год находится на войне на востоке Украины. Мальчик с нетерпением его ждет и пытается сделать все, чтобы его утешить. Пара детей выполнила впечатляющую и опасную постановку в воздухе без всякой страховки. За такую отвагу судьи тоже им отдали три "да".



Ольга и Валерий в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Инна Горячкивская

26-летняя пышногрудая красавица Инна из Кировоградской области говорит прямо, что ее талант – "в с*ськах". Она убеждена, что ее грудь – крупнейшая в Украине, ведь она обладает 15-м размером. Впрочем, отметим, что рекордсменкой с самой большой грудью в Украине является Мила Кузнецова – ее объем составляет 135,5 сантиметров. Рекорд официально зафиксировали в июле 2020 года. Впрочем, Инна Горячкивская не теряет оптимизма и показала на сцене зажигательный номер в стиле цыганского танца, где посветила своими прелестями. Но, несмотря на это, женщина получила лишь одно "да" от Сергея Притулы.



Инна Горячкивская в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Non Trivial

Пара влюбленных – Женя и Виталик – приехали на шоу "Україна має талант" из Винницы. Они решили поразить судей сочетанием, казалось бы, несочетаемого – парень исполнял битбокс под дудку, а девушка пела народные украинские песни. Сначала они показались немного занудными судьям на сцене, но впоследствии взорвали зал второй частью номера. После нескольких советов от звезд они подарили дуэту три "да".



Non Trivial в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Юлия Михайлова

36-летняя артистка циркового искусства из Киева 10 лет работала в знаменитом "Цирке дю Солей", но сейчас приехала покорять Украину. Несмотря на то, что Юлия выступала когда-то перед королевой Великобритании и общалась с принцем Гарри, она переживала, как ее откровенное выступление в чаше с водой воспримут украинские судьи. Впрочем, реакция была взрывной – все судьи были поражены мастерством и сексуальностью артистки и сразу отдали ей три "да".



Юлия Михайлова в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Отец Денис со своей дочерью Натальей смогли пережить немало – когда девочке было всего 2 месяца, а отцу – около 20 лет, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Мужчина стал ликвидатором, а затем смог перевести всю семью в Киев. На шоу "Україна має талант" Наталья и Денис пришли показать необычный талант – "живопись" светом. Они изобразили на полотне свою трагедию – историю ликвидации аварии. Она получилась настолько чувствительной, что все судьи просто разрыдались. Не долго думая, они не говорили им ни "да", ни отказывали, а Сергей Притула сразу отправил их в прямые эфиры благодаря "золотой кнопке".



Наталья и Денис в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Максим Ткачев

24-летний Максим из Одессы, который имеет четырёхмиллионную аудиторию в тиктоке, смог доказать, что внешность обманчива. Несмотря на шлепки, шорты и футболку с рубашкой, а особенно – "трэш-контент" в тиктоке, как это сказали судьи, он продемонстрировал невероятный талант! Парень спел оперным пением, а научился этому в церкви. Вокал поразил всех судей, поэтому они с радостью подарили ему три "да".



Максим Ткачев в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Михаил Демьянчук и Надежда Балакирева

Пара влюбленных из села Красуля, что в Житомирской области, доказали, что их любовь сможет выдержать все, даже ножи. Влюбленные, которые познакомились в цирке и навсегда соединили свои жизни, пришли на сцену шоу "Україна має талант", чтобы показать номер по метанию ножей. Выступление было очень стрессовым, но несмотря на все судьи отдали паре три "да".



Михаил и Надежда в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Дарья Пономаренко

8-летняя девочка из Черкасс показала настоящее мастерство на пилоне, показывая трюки из воздушной акробатики. Ее выступление поразило судей до глубины души, поэтому они несомненно и сразу сказали ей три "да".



Дарья Пономаренко в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Дмитрий Савьяненко (Савьян)

Эпатажный молодой исполнитель понял, что его призвание – петь, когда он встретил расстроенную женщину на улице и смог ее успокоить своим вокалом. В 1 выпуске шоу "Україна має талант" Дмитрий спел свою песню о шаурме, которая не нашла отклика у судей, однако зал зрителей весело под нее подтанцовывал. Несмотря на свою импровизацию, подарить одно "да" смогла лишь Ксения Мишина. Поэтому он покинул шоу.



Дмитрий Савьяненко в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Олег Валько

Мужчина из Киева и знакомый Жени Кота работает курьером на "Новой Почте", однако обладает скрытым талантом – Олег хорошо справляется с балансировкой ножей. На сцене шоу он показал, как хрустальные бокалы и даже подсвечник с надувным шариком может удержать только на одном лезвие ножа. Олег сумел поразить звездных судей и получить от них три "да".



Олег Валько в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Drum Force

Барабанный коллектив из Львова приехал на шоу "Україна має талант" с уникальным инструментом, созданным из канализационных водосточных труб. Музыканты его называют "трубофоном". Главной звездой коллектива стал 2-летний сын одного из участников Всеволод. Номер очень понравился судьям, поэтому они безапелляционно сказали три "да".



Drum Force в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

Дмитрий Лыков

Воздушный гимнаст из Киева однажды готовился к серьезным соревнованиям, но из-за сложной травмы оставил свою мечту. После восстановления он вернулся к тренировкам и выступил на большой сцене, где показал хоть не очень уверенные, но очень опасные трюки. Поэтому Дмитрий получил два "да" от Ксении и Сергея, а вот Женя сказал ему "нет". Впрочем, Лыков все равно прошел в следующий этап шоу.



Дмитрий Лыков в шоу "Україна має талант" / Фото с инстаграма шоу

София Теплая

Талантливая девочка из небольшого города Котовск имеет необычную историю своего хобби – София начала заниматься эквилибристикой благодаря маме, ведь та ради дочери открыла первую в регионе школу по цирковому искусству и стала ее тренером. На шоу 1 выпуска девочка исполнила необычную постановку в стиле "Властелина колец", чем заворожила судей. Они подарили ей за это три "да".



София Теплая в шоу Україна має талант" / Фото с инстаграми шоу