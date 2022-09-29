Этот поступок Тополя назвал "конвульсиями режима", ведь 30 сентября пути объявят о присоединении оккупированных территорий Украины к россии.

К слову Кремль планирует присоединить к россии оккупированные украинские территории: какова настоящая цель путина

Завтра пути объявит присоединение Цереры к Плутону, добровольное вхождение кометы Андромеды в пятое измерение Вселенной по результатам галактического референдума, а возможно объявит присоединение роисси к кобзону или украинских земель к роисси… Что бы он там не выдал – вообще "по цимбалам, по -барабана", абсолютно безразлично. Чем сильнее удавка сжимается, тем больше краснеет бешеная рожа.

– отметил артист.

"И делает все больше глупостей и ошибок (путин, – 24 канал). Это ожидаемо. Так что "keep calm & ebshim!" – добавил исполнитель.

Когда кремль "присоединит" захваченные территории

Спикер путина дмитрий песков заявил, что в кремле готовят подписание "договора о вхождении новых территорий" - временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, кремлевский диктатор готовит новую речь, с которой может выступить 30 сентября.

По данным российских СМИ, депутаты госдумы получили приглашение в кремль на 30 сентября в 15:00. Вероятно, именно тогда путин хочет подписать договор о "вхождении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

По этому поводу Владимир Зеленский 30 сентября созывает срочное заседание СНБО.

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