Российские оккупанты провели так называемые "референдумы", целью которых является присоединение четырех областей к России. Однако фиктивность квазиреферендумов очевидна – все цифры просто придуманы.

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Бедняков посмеивался над оккупантами

Мариуполец Андрей Бедняков прокомментировал псевдореферендумы в областях. Он высмеял цифры, которые приводят оккупанты как реальные. Ведущий показал фото, на которых виднеется множество пустых бюллетеней.

"Руzкий референдум", - написал ведущий.



Псевдореферендум / Фото с инстаграмм-сториз

Также Андрей Бедняков показал кадры цифр результатов голосования. В Запорожской области оккупанты указали, что на голосование пришло около 40 тысяч человек. Но население этой области – около 1,6 миллионов.

А почему не 102 процента?! Еще: население Запорожской области – 1,638 миллиона,

– добавил Андрей Бедняков.



Псевдореферендум / Фото с инстаграмм-сториз

Заметим, кроме безумных подсчетов с пустыми бюллетенями Украина зафиксировала многочисленные задержания тех, кто не хотел голосовать, и другие брехни. Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрениях организаторам псевдореферендумов.

Андрей Бедняков посмеялся над оккупантами, предложив провести "референдум" в инстаграмме и присоединить Владивосток к Японии, показав результаты через час.



Псевдореферендум / Фото с инстаграмм-сториз