Угрозы с суммой за мою голову – Евгений Синельников из "Решки" рассказал, как его запугивают россияне

Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников чудом спасся из оккупированной Бучи и начал мощную борьбу на информационном фронте. За правду ему угрожают россияне, он даже знает сумму, которую готовы дать за его голову.

40-летний Евгений Синельников работал ведущим и режиссером тревел-шоу "Орел и решка", которое популярно на России, поэтому он хорошо известен российской публике. Неудивительно, что его активная проукраинская позиция вызвала волну гнева в стране-агрессоре. Как выяснилось, сначала хейтеры писали оскорбительные комменты, а потом принялись угрожать.

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Евгений Синельников об угрозах из России

Мне несколько раз приходили такие содержательные, обоснованные угрозы с указанием суммы за мою голову, которая совпадает из разных источников. Потому я сейчас даже телефон не даю, геолокация выключена. Береженого Бог бережет,

– поделился Евгений Синельников.

Поэтому звезда не рассекречивает, где сейчас живет с семьей. Он переживает не только за свою жизнь, но и за жизнь близких.

Что Евгений Синельников думает о "русском мире"