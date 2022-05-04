Все 8 лет войны Ани Лорак выступала на России и кичилась дружбой со звездами-путинистами, а после всего этого собирала аншлаги в Одессе. В Украине у нее до сих пор такая сильная фан-база, что ее поклонники "набросились" на Ирину Федишин в соцсетях. Однако все ослепленные фанаты уже отправились в бан.

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Ирина Федишин о скандале с Ани Лорак

Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас. Всех заблокировала и удалила,

– призналась Ирина Федишин.

Более того, звезда считает, что на третий месяц войны украинцы должны вычеркнуть Ани Лорак из своей памяти, ведь она "уже давно себя дискредитировала, все уже знают, кто она такая". Однако Лорак не единственная, кому, по мнению Федишин, нет места в шоу-бизе. Она предлагает забыть всех, кто умолчал о нападении России.

"Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убито людей, детей, украинцы в таком ужасе, эти люди не имеют будущего в Украине как публичные люди. Они имели возможность, но промолчали. Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они пустое место", – резко заявила артистка.

К слову, ранее Ирина Федишин призналась, что испытывает "чувство отвращения" не только к артистам-предателям, но и к русскоязычным песням в целом.

Что Ирина Федишин говорила об Ани Лорак

Молчание Ани Лорак Федишин прокомментировала в интервью ютуб-каналу Rostyslove Production. Тогда львовянка заявила, что гастролерша – "дно".

Это дно. Это ноу коммент. Когда гибнут тысячи людей, когда умирают невинные дети. Человеческая жизнь бесценна. Чем она управляется? Попытки снова сидеть на двух стульях. Этот вариант точно уже не пройдет. Украина этого не простит и не забудет,

– сказала Ирина Федишин в марте.

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