Блогерша Саша Бо (Пустовит), наиболее известна из-за скандального развода с мужем, опубликовала в своем блоге откровенное фото. Фаны сразу же начали активно его комментировать.
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Саша Бо сделала пластическую операцию
Через какое-то время звезда инстаграма призналась, что и в самом деле сделала операцию по увеличению груди. Сашу оперировал известный пластический хирург и бывший муж Славы Каминской – Эдгар Каминский. Девушка поделилась, что теперь объем ее бюста – 86 сантиметров.
Я сделала грудь месяц назад, но не делала на этом целое шоу с провокациями и активностями. Сейчас я счастливая обладательница упругого третьего размера! Все получилось идеально,
– рассказала Саша Бо.
Саша Бо сделала пластическую операцию / Фото из инстаграм-сторис
Саша Бо после операции / Фото из инстаграма Саши Бо
Отметим, что блогерша уже не впервые ложится под нож хирурга. Однако открыто рассказывает обо всех изменениях, которые претерпела. В частности, Саша сделала такие пластические операции:
- ринопластика (деформация носа),
- септопластика (восстановление искривленной носовой перегородки),
- нижняя блефаропластика (коррекция нижних век и зоны вокруг глаз),
- филлеры в губы и подбородок,
- ботокс в нужные зоны.
Какие звезды отваживались на пластику груди
- Блогерша София Стужук дважды меняла размер груди: сначала увеличила, а потом решила ее уменьшить. Она делала вторую операцию у Эдгара Каминского.
- Участница "Холостяка" Надин увеличивала грудь. Девушка рассказывала, что пошла на такой шаг, чтобы исправить асимметрию. К тому же она страдала от критики и хейта в ее сторону.