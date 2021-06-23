Операция Надин состоялась два дня назад, 21 июня. В своих инстаграм-сторис блогер поделилась, что поисками врача-хирурга она начала заниматься с января прошлого года. Сначала она планировала услуги одного врача, а впоследствии выбрала врача Юрченко. Операция прошла в одной из частных киевских клиник.

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Я сделала грудь! Спасибо за успешную и легкую операцию врачу Юрченко. Причину и детали распишу в следующей публикации,

– написала Медведчук, разместив позитивное фото в сети.

Также она показала весь процесс подготовки к операции и во время нее. Перед ней она проходила ПЦР-тестирование, а также не ела и не пила около суток.

Надин сделала операцию по увеличению груди: фото из инстаграм-сторис Надин

Звезда уже поделилась, что пластической операцией хотела исправить асимметрию груди. Также на это повлиял хейт со стороны подписчиков, которые критиковали ее грудь. Уже через час после операции Надин общалась с фанатами в инстаграме и рассказывала, что чувствует себя очень хорошо. Ее разве что давит корсет, который она обязана носить около месяца, а также спать только на спине. Она отметила, что перед операцией долго проводила в норму все свои анализы и лечила все текущие недуги. Сейчас она чувствует себя хорошо, и ее уже выписали из клиники.

Надин сделала операцию по увеличению груди: фото из инстаграм-сторис Надин

Поддержать Надин дома пришла близкая подруга, а также еще одна бывшая участница "Холостяка" и финалистка проекта Юлия "Зайка" Бельченко.