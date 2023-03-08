Хотя еще не все участницы реалити-шоу "Холостяк-12" перешли на украинский язык, большинство общается на государственном. Более того, вышивальщица Юлия Кучеренко призналась о травле за украинскую после визита в Одессу.

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Юлия Кучеренко о языке в Одессе

Девушка ездила с мастер-классом по вышивке в Одессу по выходным. Она призналась, что столкнулась с множеством возмущавших ее моментов.

Это не одна история. Весь наш уик-энд сопровождался такими моментами, очень неприятными, которые вызывали... Тошнило меня от этого. Здесь прям жестко, потому что моему возмущению нет жертв,

– призналась Юлия.

Вышивальщица отметила, что относится лояльно тем, кто еще не перешел на украинский язык. Она вспомнила о своей бабушке из Донбасса, которой очень трудно говорить на государственном, впрочем, она пытается.

"И это такое бл*дство, когда русскоязычное население свысока смотрят на нас, людей, которые общаются на украинском, иначе уже не могут. И это русскоязычное население Одессы, города Украины... Они не просто с недовольством (относятся, – 24 Канал), а еще говорят "я не понимаю".

Юлия назвала конкретный случай. Когда она зашла к месту, где должен был проходить мастер-класс, охранник вел себя вежливо. Но за глаза пренебрежительно отзывался о ее общении на государственном.

Когда мы пришли в "Пассаж", и охранник нам в лицо: "Девушки, окей проходите". Но потом гостям, посетителям моего мастер-класса, местной девочке сказал: "А, это вам к тем, которые на мове говорят?". Животным назвать сложно.

Юлия Кучеренко о травле за язык в Одессе: видео

Уже не первый случай об украинском языке в Одессе

Только недавно в Одессе прогремел другой языковой скандал. Женщина обзывала персонал из-за украинского языка, резко реагировала на замечания, что в Украине гривны, а не "рубли". Она также заявляла, что "одесситы всегда говорили по-русски". Впоследствии женщина записала видео с извинениями.

Кроме того, менее месяца назад в одесском кафе посетительницу отказались обслуживать на украинском языке, да еще и попросили покинуть заведение. Владелец этого кафе должен заплатить административный штраф.